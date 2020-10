Como parte del combate coordinado contra el COVID-19, el MERCOSUR aprobó la entrega de nuevos recursos a Argentina para la adquisición de más equipamiento para enfrentar la pandemia.

A través del PROYECTO FOCEM “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la salud”, los países del bloque aprobaron un monto de US$ 1.005.000 a pedido de Argentina, que serán destinados por el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) a continuar con las acciones contra la pandemia COVID 19. Las principales adquisiciones que Argentina concretará con los nuevos fondos FOCEM incluyen equipamiento para diagnóstico, kits, reactivos y otros insumos para tests.

La decisión fue tomada por la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) en su última reunión, realizada en Montevideo.

Desde el inicio de la epidemia en la región, en el mes de marzo de 2020, el MERCOSUR, bajo la red de institutos de investigación reunidos en este Proyecto FOCEM, trabaja intensamente en actividades coordinadas para el diagnóstico y seguimiento epidemiológico del virus del COVID-19 en apoyo a los Ministerios de Salud y otras instituciones relacionadas de los Estados Partes del Bloque.

En tal sentido, en abril pasado se aprobó un aporte de US$ 16.000.000, no reembolsables y sin cobro de intereses financieros destinados en su totalidad al combate coordinado contra el COVID-19.

Una primera partida de US$ 5.800.000 se utilizó para fortalecer la capacidad de diagnóstico del virus, con la compra de equipamiento, insumos, materiales para la protección de los operadores y kits para su rápida detección.

En el marco de este Proyecto FOCEM se ha desarrollado una red entre Instituciones de gran prestigio en investigación científica en el área de la salud pública regional (el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA-CONICET) de Argentina, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC en Paraguay y el Institut Pasteur de Montevideo en Uruguay). Ello ha permitido una rápida respuesta y articulación coordinada de recursos para la atención a las demandas de esta pandemia.

Las Instituciones que vienen desarrollando el Proyecto FOCEM, actúan en estrecha coordinación con los Ministerios de Ciencia y Salud, poniendo sus conocimientos, tecnologías y colaboración inter-institucional al servicio de nuestros países.