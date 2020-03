Junto con otros mandatarios de la región, los gobiernos de los cuatro países del MERCOSUR acordaron la libre circulación de cargas, mercaderías e insumos, así como la adopción de medidas económicas y accesos a préstamos con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), según informó Paraguay, a cargo de la Presidencia Pro Témpore del bloque.

Así lo comunicó el canciller de Paraguay, Antonio Rivas Palacios, tras una reunión virtual de la que tomaron parte los jefes de Estado de Paraguay, Argentina y Uruguay, así como el canciller de Brasil. También participaron los mandatarios de Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador

Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, mencionó que los gobernantes destacaron fundamentalmente la necesidad de un trabajo conjunto en torno a las medidas sanitarias, destacó la Cancillería de Paraguay a través de un comunicado.

«Los presidentes hablaron e hicieron énfasis sobre la necesidad de una coordinación de medidas sanitarias a nivel regional”, dijo Rivas Palacios.

Los siguientes son los principales puntos tratados, de acuerdo a lo que informó Paraguay, a cargo de la PPT del MERCOSUR.

COMPRAS PÚBLICAS CONJUNTAS. Como parte de las acciones en salud, analizaron la posibilidad de realizar las compras de insumos y medicamentos en forma conjunta. «También hablaron sobre la necesidad de realizar compras públicas en materia de insumos hospitalarios y médicos en forma conjunta, para que se pueda obtener un mejor precio y lograr una mayor facilidad en la adquisición», afirmó el ministro Rivas.

FOMENTAR COMERCIO Y LA ECONOMÍA. Asimismo, el secretario de Estado mencionó que se enfatizó en la necesidad de todo lo que hace referencia al transporte de cargas y mercaderías.

Dijo que se buscará «fomentar el comercio y la economía, es decir que sea habilitada por todos los países y no tengan obstrucción en cuanto al cierre de frontera», explicó.

Coincidieron además en el fuerte control a nivel fronterizo sobre el ingreso de personas, por el hecho de controlar el tema sanitario para que no se propague el coronavirus en la región.

PRONTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. Abordaron asimismo las medidas para fortalecer la economía y lograr una pronta recuperación, “mediante el acceso a medidas económicas, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)», anunció.

El canciller dijo que también se puntualizó en la necesidad de liderar una concienciación y un trabajo de comunicación, a través de todos los países y una forma de concienciación en toda la región.

CONTROL DE FRONTERAS. El ministro Rivas señaló que en cuanto a control de fronteras se está trabajando entre todos los países. «Paraguay ya lo ha hecho desde la cero hora de esta madrugada. Están coordinando acciones para un control mucho más férreo en cuanto al ingreso de personas. El control se va hacer especialmente sobre el ingreso de personas. A nivel empresarial y de economía, va ver una libre circulación de cargas y mercaderías; especialmente en lo que hace referencia a elementos médicos e insumos hospitalarios, que tendrán libre circulación y no tendrán restricción alguna», recalcó.