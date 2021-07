En un nuevo avance para beneficiar a los ciudadanos del MERCOSUR, se firmó ayer en Montevideo un acuerdo que amplía el financiamiento de obras de conectividad que tendrán impacto directo en la vida de los residentes en dos departamentos del Paraguay.

El acuerdo inicial, ampliado ayer, es el de “Mejoras en la conectividad física del Departamento de San Pedro”, financiado mayoritariamente por el MERCOSUR a través de su Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

El objetivo del Proyecto, como informaron las autoridades de Paraguay, es mejorar la conectividad física del zona noroeste del Departamento de San Pedro y de la zona sureste del Departamento de Concepción, previéndose para ello mejorar, rehabilitar y pavimentar rutas existentes, así como construir nuevas carreteras, con una extensión de 123,100 kilómetros en el trazado entre cruce Yacaré Ñe´e (con la Ruta Nacional N° 11), próximo a la ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu, hasta la ciudad de Belén (88,670 kilómetros), mejorando el acceso a Puerto Ybapovo (17,43 kilómetros) y conectando con la Ruta Nacional N° 5 (17 kilómetros), que se está convirtiendo en un importante corredor logístico de conexión con el Brasil.

El Proyecto implica un fuerte desembolso de fondos, y el total asciende a US$ 155.708.655, de los cuáles el Bloque, a través del FOCEM, aportará US$ 92.993.387 aportados por el FOCEM, mientras que los restantes US$ 62.715.128 serán la contrapartida local del Gobierno de la República del Paraguay.

El objeto principal de la Adenda firmada ayer es la incorporación de un nuevo tramo de conexión con la ciudad de Horqueta, “con vistas a optimizar la funcionalidad y mejorar la interconexión en dicha zona del país, ampliando el alcance original del Proyecto en 26,92 kilómetros, pasando de 123,100 a 150 kilómetros totales”.

El documento fue firmado por el director de la secretaría del MERCOSUR, Luis Gonzaga Coelho Júnior, y por el embajador Didier Olmedo, Representante Permanente de Paraguay ante ALADI y MERCOSUR.

UCIM