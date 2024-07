La Secretaría del Mercosur y el Comité Técnico (CT n. 3) Normas y Disciplinas Comerciales promueven el seminario virtual “Nuevo Régimen de Origen del MERCOSUR (ROM)”, dirigido especialmente a los operadores comerciales (exportadores, importadores, despachantes aduaneros, entre otros) y a funcionarios de entidades autorizadas a emitir certificados de origen en el ámbito del bloque.

El objetivo del evento es brindar al público interesado información relevante respecto de los principales cambios que entrarán en vigor a partir del próximo día 18 de julio, además de un espacio para interacción del público con los Coordinadores Nacionales del Comité Técnico N. 3 (Normas y Disciplinas Comerciales), que estuvieron a cargo de la negociación del nuevo ROM.

El Seminario será realizado en español para Argentina, Paraguay y Uruguay el 16 de julio, a las 10 am de Buenos Aires, Brasilia y Montevideo, y a las 9 am de Asunción. La versión en portugués, dirigida especialmente a los interesados de Brasil, será el 17 de julio, a las 10 am, hora de Brasilia.

La Plataforma MERCOSUR de Formación (PMF) será la inductora a la participación en el seminario. El interesado se inscribe mediante el llenado de un formulario de registro como usuario de la PMF https://pmf.mercosur.int/, seleccionando posteriormente el link de matrícula que figura en el seminario.

El link Zoom de participación en el Seminario estará disponible en el área dedicada al seminario – donde también estará disponible la normativa vigente, el texto ordenado del ROM y las presentaciones. La participación es libre y estará abierta a todo interesado que desee participar.

En los programas del Seminario, se puede acceder al Instructivo de inscripciones.

Acceda al Programa Seminario ROM (AR, PY y UY)

Acceda al Programa Seminario ROM (BR)

El nuevo ROM instituido por la Decisión CMC N. 05/2023 presenta importantes cambios e innovaciones se comparado al ROM vigente (Decisión CMC 01/09). El nuevo ROM adopta las mejores prácticas internacionales, simplificando las normas vigentes y tornando el mecanismo de verificación y control más ágil, buscando profundizar la integración regional a partir de la facilitación del comercio.