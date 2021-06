El próximo miércoles 23 de junio (18 horas de Paraguay, 19 horas de Argentina, Brasil y Uruguay), el Instituto Social del MERCOSUR y la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), a través de la Pro-rectoría de Asuntos Estudiantiles (PRAE), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizarán el seminario “Desafíos de las Juventudes Fronterizas de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este – Educación, Salud, Trabajo, Covid-19”. Desarrollado en el marco del proyecto “Juventudes y Fronteras en el MERCOSUR”, el seminario tiene como objetivo discutir el tema de la juventud en la región fronteriza de Foz do Iguaçu y Ciudad del Este, a partir de los datos encontrados en la investigación “Características socioeconómicas de las juventudes en las ciudades fronterizas del MERCOSUR“, publicado recientemente por ISM y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), e “Juventudes y Medios de Vida: Impactos del COVID-19”, realizado por ambas instituciones. Además de identificar los desafíos, la propuesta es reflexionar sobre las posibilidades de un mejor seguimiento de los y las jóvenes de la región en el contexto de políticas públicas locales, nacionales y regionales.

En la actividad participarán la Pró-rectora de Asuntos Estudiantiles de UNILA, Jorgelina Tallei, la coordinadora del proyecto “Brincadas de Apoio, da Educação, do Brincar, dos Gestores Educacionais e do Ouvir”, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), Fernanda Liberali, el coordinador del proyecto “Juventudes y Fronteras en el MERCOSUR”, Nahuel Oddone, jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales del Instituto Social MERCOSUR, y el consultor del proyecto, Fabricio Vázquez, quien desarrolló la investigación “Juventudes y Medios de Vida: Impactos del COVID-19”. La actividad contará con comentarios del director ejecutivo del ISM, Juan Miguel González Bibolini, de la Asesora de Proyectos Joint SDG Fund y Juventudes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA-Brasil) Daniela Florio y de los concejales de Foz do Iguaçu, Adnan El Sayed y Yasmin Hachem, así como de estudiantes Universidades de la región, como Isaac Núñez, de la UNE de Ciudad del Este.

La actividad es gratuita y abierta al público en general. Las personas interesadas pueden mirar a través de YouTube o Zoom.

Fuente: ISM.