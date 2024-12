El Edificio MERCOSUR fue escenario, este viernes 6 de diciembre de 2024, de la LXV Cumbre de Presidentes de Estados Parte y Asociados del bloque, presidida por el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien terminó su Presidencia Pro Tempore al traspasarla a Argentina.

De la reunión participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Luis Arce; Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; Paraguay, Santiago Peña, así como también el de Panamá, José Raúl Mulino. Asimismo, participó de la Cumbre, el presidente electo del Uruguay, Yamandú Orsi, quien asume funciones en marzo del 2025.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio la bienvenida a los Presidentes, Ministros y delegaciones. Asimismo, hizo alusión al clima al afirmar que “ayer llovió bastante en nuestro país, pero hoy al salir a despedir a la Comisionada de la Unión Europea, ya el sol estaba saliendo entre las nubes”, recordando que era un día histórico, por la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea. Por su parte, el canciller uruguayo, Omar Paganini, brindó un informe sobre los resultados de la Presidencia Pro Tempore. Recordó que previo a la Cumbre de Mandatarios se han realizado las últimas reuniones del Consejo del Mercado Común, Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio del MERCOSUR. También señaló que durante el período se realizaron reuniones de los foros de toda la estructura del bloque, instancias relevantes que promueven el diálogo y reflexión en áreas que fueron prioritarias como son el comercio, institucionalidad y cooperación.

“Espero que podamos tener una conversación fructífera, acerca de nuestro bloque común, y avanzar en el camino correcto, que no es otro que profundizar nuestros lazos para promover el comercio y – con ello – traerles prosperidad, a nuestros pueblos”, sostuvo en su discurso inicial el presidente de Argentina, Javier Milei. Asimismo, hizo una reflexión sobre el MERCOSUR, señalando que habiéndose cumplido más de 30 años de su fundación, es importante recordar la misión de su origen y evaluar en conjunto si ha estado o no a la altura de su pronóstico originario, porque a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, agradeció a la Presidencia Pro Tempore de Uruguay por la convocatoria a la Cumbre y por el cálido recibimiento, al tiempo de señalar que dicha reunión es muy especial, por ser la “primera como miembro pleno del MERCOSUR”. “Ser parte de esta gran familia nos llena de orgullo y esperanza porque estamos convencidos de que la unidad y la integración en medio de las diferencias, que es lógico que existan, son el camino para enfrentar los desafíos del actual contexto internacional”, puntualizó. Bolivia considera al MERCOSUR un espacio fundamental para materializar objetivos comunes donde “podemos trabajar todos por un futuro más justo y equitativo para nuestros pueblos”, agregó.

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, saludó a los presidentes presentes y también celebró que el mandatario de Bolivia, Luis Arce, represente por primera vez como Estado Parte. Dio la bienvenida al presidente de Panamá, José Raúl Molino, que pasará a ser primer Estado asociado del MERCOSUR en Centroamérica. Remarcó que esta Cumbre tiene un significado muy especial. “Ella marca la conclusión de las negociaciones del acuerdo MERCOSUR-UE, en el cual nuestros países han invertido un enorme capital político y diplomático a lo largo de casi tres décadas”. También celebró los acuerdos anteriores como Singapur y recordó que están avanzadas las tratativas con Emiratos Árabes Unidos.

En tanto, el presidente del Gobierno del Paraguay, Santiago Peña, agradeció al Presidente Lacalle Pou y al pueblo uruguayo por la hermandad de tantos años. “Paraguay tiene una enorme vocación de integración, no tenemos otro lugar que no sea la integración, estamos en el medio de este continente, no nos podemos mudar, entonces la integración para nosotros es un estilo de vida”. Sostuvo que se debe seguir fortaleciendo al Mercosur y aprender de la historia. Remarcó que en la fecha se ha puesto un moño a una negociación de 25 años con la Unión Europea, lo cual fue un paso muy importante. A la vez, recordó que “el mundo sigue demandando alimentos y nosotros somos grandes productores de alimentos”, de lo cual hay que sentirse muy orgullosos.

Participaron también de esta Cumbre de Mandatarios del MERCOSUR representantes de los Estados Asociados, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, así como de organizaciones internacionales.

El MERCOSUR fue fundado el 26 de marzo de 1991 bajo el Tratado de Asunción por los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un proceso de integración regional, abierto y dinámico, cuyo objetivo principal es propiciar un espacio común que genera oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.