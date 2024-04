A través del proyecto “Mejoras de la conectividad física del Departamento de San Pedro” se está llevando adelante en Paraguay, con recursos provenientes del MERCOSUR, la construcción y rehabilitación de 150 km de ruta para mejorar la conectividad física del Departamento de San Pedro y la zona sureste del Departamento de Concepción. De acuerdo con lo informado por la Unidad Técnica del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), las obras en su conjunto promedian un avance del 60%.

El monto total presupuestado para esta obra es de US$ 155,7 millones, de los cuales US$ 92,9 millones son aportados por el FOCEM en calidad de financiamiento no reembolsable.

Este proyecto ejecutado al Norte del Paraguay cuenta con tres lotes. En el Lote 1, los trabajos se desarrollan en los 50 km que van desde San Pedro del Ycuamandyyú, en el cruce con la Ruta Nacional N° 11 (Yacaré Ñe’ê), hasta la progresiva 50+000. Actualmente se están ejecutando excavaciones, trabajos de procesamiento de terraplén y su prueba de carga, armado de cabecera de alcantarillas, entre otros.

Las obras del Lote 2 se desarrollan en los 56 km entre la progresiva 50+000 y la ciudad de Belén (Departamento de Concepción), lo que incluye obras de acceso al Puerto Ybapovó sobre el Río Paraguay, así como la construcción de un puente de 200 metros sobre el Río Ypané. En la traza, se ejecutan tareas en la subrasante, procesamiento de base granular estabilizada y aplicación de riego de imprimación, trabajos previos necesarios para la posterior colocación de la capa asfáltica.

La traza del Lote 3 alcanza 44 km de obras, conectando las ciudades paraguayas de Horqueta, Belén y Concepción. Los trabajos actuales se centran en la ejecución de la carpeta asfáltica.

Este proyecto se está ejecutando a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del Gobierno de Paraguay con recursos no reembolsables provenientes del MERCOSUR y tiene como objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico de la región y dinamizar las economías regionales.