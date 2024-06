El MERCOSUR, a través del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), autorizó por medio de una adenda brindar recursos adicionales por un valor de US$ 2.142.200 a un proyecto pluriestatal de Biomedicina de los cuatro Estados Partes. El 6 de junio entró en vigencia la Adenda N° 3 del Convenio de Financiamiento (COF) del referido proyecto «Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud», de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

A través de este aporte, las instituciones participantes del proyecto – el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA) de Argentina, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP), el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC) de Paraguay y el Instituto Pasteur de Montevideo (IPM- Uruguay) – fortalecen el compromiso conjunto a favor del avance científico en la región.

La referida adenda permite brindar recursos adicionales al proyecto por un total de US$ 2.553.505,15, con una contribución del MERCOSUR de US$ 2.142.200 y una contrapartida local de US$ 411.305,15.

Los fondos se destinarán a la adquisición de equipos de microscopía de alta resolución y la obtención de reactivos e insumos en los organismos ejecutores de Argentina y Uruguay.

Estas mejoras significativas ayudarán a fortalecer la colaboración y cooperación entre los institutos de investigación participantes del proyecto, logrando asegurar la sostenibilidad de sus resultados. Asimismo, la implementación de tecnologías de última generación facilitará la transferencia de conocimientos y el entrenamiento técnico, fortaleciendo la capacidad de respuesta regional ante desafíos como la reciente pandemia, tanto en aspectos operativos como científicos.