En la reunión del Consejo de Mercado Común (CMC), en el marco de la 65ª Cumbre del MERCOSUR realizada el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo (Uruguay), fueron aprobados cuatro proyectos con financiamientos no reembolsables provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) por un monto total de US$ 49.186.794. Los mismos están destinados a los siguientes proyectos: “Rehabilitación de la Ruta 6 – Tramo I y II” de Uruguay; “Circunvalación del Municipio de Amambai”, en Brasil, y al “Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón” de Paraguay.

La iniciativa presentada por Brasil y aprobada por el CMC está destinada a la construcción y rehabilitación de una circunvalación vial en la ciudad de Amambai, ubicada en Mato Grosso do Sul, cercana a la frontera con Paraguay. Con este proyecto, se espera solucionar el problema del tráfico pesado en zonas urbanas, promoviendo un desarrollo más seguro que contribuya a la mejora en la interconexión de la región. En este caso, el Mercosur aportará a través del FOCEM, unos US$ 5.100.000 como financiamiento no reembolsable para dichas obras.

Asimismo, se aprobó el proyecto “Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón”, presentado por Paraguay, para lo cual el MERCOSUR aportará US$ 32.625.188 en recursos no reembolsables provenientes del FOCEM. El Centro está ubicado en la frontera entre Paraguay y Argentina. Con esta intervención se espera que se agilice el tránsito fronterizo de personas, vehículos y mercaderías, facilitando la implementación de mejoras en la gestión de las actividades, lo que redundará en beneficios al reducirse los tiempos de espera y costos asociados.

En el caso de Uruguay, la aprobación se refiere a dos proyectos para la rehabilitación de 48,8 kilómetros de la Ruta 6, ubicada en la zona noreste del país, cuyo monto totaliza US$ 11.461.606. Uno de los proyectos abarca la rehabilitación de la Ruta 6, Tramo I: 343k000 – Ruta 44, en el Departamento de Tacuarembó. El otro está destinado a la misma Ruta 6, pero del Tramo II: Ruta 44 – Vichadero, Departamento de Rivera. Ambos proyectos contribuirán al mejoramiento de la interconexión regional, favoreciendo la accesibilidad a los mercados, principalmente a través de la frontera con Brasil.

La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) y el Grupo Mercado Común (GMC) evaluaron los dictámenes técnicos respectivos de estos proyectos presentados por la Unidad Técnica Focem y elevaron los mismos para su posterior aprobación por el Consejo del Mercado Común (CMC).

En el marco de la LXV Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, los mandatarios de los Estados Partes valoraron la aprobación de dichos proyectos, a la vez de que coincidieron en la importancia del FOCEM como herramienta para la reducción de asimetrías entre los países del bloque y el fortalecimiento del proceso de integración.