El Instituto Social del MERCOSUR (ISM) junto al Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES) de Argentina, la Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) de Brasil y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) de Paraguay realizarán el lanzamiento del Diplomado “Integración Ciudadana, Fronteras y MERCOSUR” el próximo 4 de mayo, a las 10.30 horas de Asunción.

Autoridades de las cuatro instituciones participarán del evento, que será transmitido en línea.

El Diplomado fue diseñado especialmente para personas que trabajen los temas de las áreas estratégicas de la gestión social y ciudadana de fronteras.

Está estructurado bajo una propuesta curricular innovadora de cinco ejes temáticos destinados a actualizar la experiencia profesional de hacedores de política y tomadores de decisión en las áreas de integración del fronteras del MERCOSUR.

Fuente: ISM