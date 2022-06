El objetivo de la Jornada es brindar herramientas de profesionalización en relación a las normativas, convocatorias y documentación a presentar en las postulaciones a coproducciones. Asimismo se propone impulsar el intercambio de experiencias, compartir recorridos, e identificar oportunidades y desafíos de la concreción de coproducciones regionales.

La Jornada comienza a las 9 AM (hora de Paraguay y 10 AM para Argentina, Brasil y Uruguay) con las exposiciones de los especialistas en coproducciones en cada organismo nacional. Luego de una pausa al mediodía, se retoma la actividad con presentación de Estudios de Caso articulados en dos mesas: “La integración a través de las coproducciones” y ”La coproducción como vía de internacionalización” donde productores y productoras de gran trayectoria en la región, compartirán su experiencia en particular sobre películas coproducidas con los países vecinos.

Las inscripciones están abiertas hasta el lunes 6 de junio, enfocadas a productoras y productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La capacidad es limitada y por ello serán priorizados aquellos que cuenten con un proyecto audiovisual en desarrollo con potencial de coproducción con los países que integran el MERCOSUR.

La actividad es gratuita, realizada mediante videoconferencia, con interpretación simultánea español-portugués. El formulario de inscripción es https://bit.ly/InscripcionesJCM y el contacto para consultas es copromercosur@gmail.com

RECAM