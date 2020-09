El 22 de setiembre, a las 14 horas de Asunción, se llevará a cabo la clase abierta virtual “Cooperación Internacional y Transfronteriza: Planificación con enfoque de proyecto”, con el Experto en Cooperación Transfronteriza y Coordinador de la Iniciativa Global de la Asociación Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), José María Cruz.

Abierta a todos los interesados e interesadas, la actividad es parte del Diplomado Integración Ciudadana, Fronteras y MERCOSUR, organizado en conjunto por el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES), Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul (Unijui) y Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

El Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales del ISM, Nahuel Oddone, modera la actividad.

Fuente: Instituto Social del MERCOSUR (ISM).