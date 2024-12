La ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Tebet y el canciller del Uruguay, Omar Paganini, mantuvieron una reunión para celebrar la aprobación por parte del Consejo de Mercado Común (CMC) del financiamiento no reembolsable, proveniente del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) para proyectos viales para ambos países.

Uno de los proyectos aprobados fue presentado por Brasil y está destinado a obras viales a favor del Municipio de Amambai. La iniciativa propone la construcción y rehabilitación de una circunvalación vial en dicha ciudad, ubicada en Mato Grosso do Sul, cercana a la frontera con Paraguay. Con este proyecto se busca solucionar el problema del tráfico pesado en zonas urbanas, promoviendo un desarrollo más seguro que contribuya a la mejora en la interconexión de la región. El Mercosur a través del FOCEM aportará US$ 5.100.000 como financiamiento no reembolsable para dichas obras.

En el caso de Uruguay, se trata del financiamiento no reembolsable de dos proyectos para la rehabilitación de 48.8 km. de ruta ubicada en la zona noreste del territorio de dicho país. El monto total financiado por MERCOSUR a través del FOCEM es de US$ 11.461.606. El mismo contribuirá al mejoramiento de la interconexión regional, favoreciendo la accesibilidad a los mercados, principalmente a través de la frontera con Brasil.

El ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Omar Paganini, manifestó que el proyecto aprobado a favor de su país “fortalece los ideales del MERCOSUR consolidando la región como un objetivo clave para el comercio transfronterizo, donde el FOCEM se convierte en un instrumento fundamental para el cumplimiento de los objetivos del bloque”.

Tras 12 años el Brasil vuelve a recibir apoyo de FOCEM

“Luego de 12 años, Brasil vuelve a tener un proyecto aprobado por el FOCEM, la iniciativa del municipio de Amambai es la primera de otras siete previstas para el año que viene. Viva el Brasil, viva el MERCOSUR y viva la unión de los pueblos, porque a través de la unión garantizaremos la dignidad para todos los sudamericanos”, expresó por su parte la Ministra Tebet, quien remarcó el impacto que tendrá este proyecto no solo para el municipio sino para toda la zona.

En tanto que el alcalde del municipio de Amambai, Edinaldo Bandeira expresó su satisfacción por la aprobación de este proyecto, agradeció al MERCOSUR y a la representación de Brasil. “Es un gran regalo para el municipio de Amambai, que va a impactar de manera muy significativa en el desarrollo de nuestra querida ciudad. Es importante que se sepa que la circunvalación ya es una realidad, que eso está garantizado”, destacó.

La reunión se realizó en el marco de la LXV Reunión Ordinaria del Consejo de Mercado Común (CMC) y Cumbre de Jefes de Estados del MERCOSUR y Estados Asociados, que se desarrolla en Montevideo. Además de las autoridades arriba mencionadas participaron el embajador Antonio Simões, representante permanente del Brasil ante el MERCOSUR, el alcalde del municipio de Amambai, Dr. Edinaldo Bandeira, el vicecanciller de Uruguay, Nicolas Albertoni, el coordinador del GMC, Alejandro Mernies, el director de la Secretaría del MERCOSUR, Hugo Saguier, entre otras.

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) es un mecanismo de financiación solidario entre los países del MERCOSUR. Su objetivo es reducir las diferencias regionales entre los países miembros del bloque y financiar proyectos que promuevan el desarrollo social, la competitividad y la cohesión social.