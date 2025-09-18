¡Llegó la hora de votar! Desde hoy y hasta el miércoles 24 de septiembre a las 17 horas se podrán votar los diez reels finalistas del 1º Concurso de Reels del MERCOSUR. El reel ganador obtendrá el reconocimiento al “Premio del público”.

¡Mirá los 10 reels finalistas en https://www.instagram.com/mercosurint/reels/ y elegí con un ❤️ “Me Gusta” a tu favorito! Tu elección puede marcar la diferencia.

Sobre el 7º Concurso de Fotografía y 1° Concurso de Reels del MERCOSUR: “Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”

La 7ª edición del Concurso de Fotografía del MERCOSUR y el 1º Concurso de Reels del MERCOSUR invitó a registrar, a través de las fotos y videos, la gastronomía tradicional de cada país, representada en sus platos típicos, reflejando inclusive los rituales de preparación, los utensilios característicos, poniendo en relieve así los contextos culturales, las historias, emociones y memorias que rodean cada comida.

El objetivo fue destacar en las imágenes (fotografía y/o reel) las identidades de cada país a través de sus expresiones gastronómicas, reflejando su autenticidad, particularidad y contexto cultural.

Para conocer más sobre esta edición y sus bases de participación visite https://www.mercosur.int/concursofotoreel/