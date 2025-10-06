El Edificio MERCOSUR abrió sus puertas durante las dos jornadas del Día del Patrimonio en Uruguay, recibiendo a más de 3.300 visitantes que pudieron disfrutar de una rica y variada muestra de arte, música y gastronomía representativa de los Estados Partes del MERCOSUR. La jornada se caracterizó por una nutrida agenda de actividades que reflejaron la diversidad cultural de la región.

Los asistentes pudieron deleitarse con una serie de números musicales y artísticos provenientes de cada uno de los Estados Partes, que brindaron un panorama vibrante de las tradiciones culturales del bloque. Además, se presentaron exposiciones de fotografías, videos y pinturas, junto a visitas guiadas que ofrecieron una mirada más profunda sobre la historia y el rol del MERCOSUR en la región.

Durante las visitas guiadas, funcionarios de la Secretaría del MERCOSUR y de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) acompañaron a los visitantes, compartiendo detalles sobre la historia del edificio, el proceso de integración y su impacto en cada país y en los ciudadanos, haciendo hincapié en los beneficios y derechos que brinda el bloque, así como también sobre los proyectos financiados por el MERCOSUR a través de los recursos no reembolsables del FOCEM.

Una de las atracciones destacadas de la jornada fue la exposición de las obras mejor rankeadas del 7º Concurso de Fotografía del MERCOSUR, así como los videos cortos ganadores del 1º Concurso de Reels, que tuvo como temática central “Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”. Los visitantes pudieron disfrutar de una exposición vibrante y dinámica que resaltó los sabores y tradiciones culinarias del bloque regional.

Además, se presentó una exposición especial titulada “Arte argentino en el MERCOSUR”, con pinturas de destacados artistas argentinos residentes en Uruguay. Esta muestra puso en valor la riqueza artística del MERCOSUR, mostrando la integración de los artistas en la región.

Ecos del Parque Hotel

Otro de los puntos destacados fue la exposición fotográfica “Ecos del Parque Hotel”, que permitió a los visitantes observar una colección de fotografías antiguas y contemporáneas del Edificio MERCOSUR, realizadas por los fotógrafos Marcelo Pinto Ortega (Argentina) y Jorge Bagnuoli (Uruguay). Esta muestra ofreció una visión única de la historia del edificio y su importancia simbólica en la integración regional.

El evento, que una vez más demostró el espíritu de cooperación y diversidad cultural que caracteriza al MERCOSUR, reafirma el compromiso del bloque con la promoción de la cultura y el arte como vehículos de integración y entendimiento mutuo entre los Estados Partes.