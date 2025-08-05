Bajo el lema “Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”, el certamen propone visibilizar las tradiciones culinarias, ingredientes, técnicas, costumbres y emociones asociadas a la alimentación, tanto a través de la fotografía como del video breve.
Tanto para las fotos como para los reels, los participantes deben enviar asignando un nombre o título a su contenido y una breve descripción. La participación es libre y gratuita, y está abierta a personas mayores de 18 años, sean profesionales o aficionados, nacionales de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Este año, por primera vez, el concurso incorpora la categoría Reels, destinada a piezas audiovisuales de hasta 60 segundos de duración. Es muy importante que el formato sea vertical (.mp4), y debe reflejar la riqueza cultural de la cocina regional.
Se valorarán especialmente la creatividad, el enfoque cultural y la originalidad en la narrativa audiovisual.
¿Qué se puede mostrar?
Las producciones —fotográficas o audiovisuales— deben representar aspectos vinculados a la gastronomía de los países, tales como:
- Preparación de platos tradicionales o técnicas locales
- Escenas en mercados, ferias, cocinas o festivales
- Ingredientes, utensilios, bebidas y postres con identidad cultural
- Encuentros familiares o comunitarios en torno a la comida
- Vínculos y emociones generadas por el acto de compartir alimentos
Premios – Categorías Reels/Fotografía
- ? Primer premio: USD 800
- ? Segundo premio: USD 500
- ? Tercer premio: USD 200
Para la categoría Fotografía, conocida de ediciones anteriores, es de vital importancia que las imágenes digitales sean de alta resolución, debido a que si llegan a ser finalistas podrían formar parte de exposiciones.
También se sugiere leer detenidamente las Bases y Condiciones. Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma indicada en dichas bases, disponible en? www.mercosur.int/concursofotoreel
Más información
? Consultas: concursofotoreel@mercosur.int