Bajo el lema “Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”, el certamen propone visibilizar las tradiciones culinarias, ingredientes, técnicas, costumbres y emociones asociadas a la alimentación, tanto a través de la fotografía como del video breve.

Tanto para las fotos como para los reels, los participantes deben enviar asignando un nombre o título a su contenido y una breve descripción. La participación es libre y gratuita, y está abierta a personas mayores de 18 años, sean profesionales o aficionados, nacionales de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Este año, por primera vez, el concurso incorpora la categoría Reels, destinada a piezas audiovisuales de hasta 60 segundos de duración. Es muy importante que el formato sea vertical (.mp4), y debe reflejar la riqueza cultural de la cocina regional.

Se valorarán especialmente la creatividad, el enfoque cultural y la originalidad en la narrativa audiovisual.

¿Qué se puede mostrar?

Las producciones —fotográficas o audiovisuales— deben representar aspectos vinculados a la gastronomía de los países, tales como:

Preparación de platos tradicionales o técnicas locales

Escenas en mercados, ferias, cocinas o festivales

Ingredientes, utensilios, bebidas y postres con identidad cultural

Encuentros familiares o comunitarios en torno a la comida

Vínculos y emociones generadas por el acto de compartir alimentos

Premios – Categorías Reels/Fotografía

? Primer premio : USD 800

: USD 800 ? Segundo premio : USD 500

: USD 500 ? Tercer premio: USD 200

Para la categoría Fotografía, conocida de ediciones anteriores, es de vital importancia que las imágenes digitales sean de alta resolución, debido a que si llegan a ser finalistas podrían formar parte de exposiciones.

www.mercosur.int/concursofotoreel También se sugiere leer detenidamente las Bases y Condiciones. Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma indicada en dichas bases, disponible en?

Más información