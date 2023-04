Até o dia 08 de maio de 2023, a Secretaria Administrativa do MERCOSUL (doravante SAM) localizada em Dr. Luis Piera 1992, 1º andar, realiza o presente edital para convocar empresas produtoras do MERCOSUL interessadas em realizar uma série de vídeos institucionais sobre as Escolas Bilíngues Fronteiriças no MERCOSUL, cujo público-meta será a população dos países que integram este processo de integração.

A proposta, no âmbito da comunicação do programa de Escolas Bilíngues de Fronteira do MERCOSUL, realizar-se-á uma série de vídeos que refletem a interculturalidade, que envolve a presença de alunos e docentes de escolas vizinhas na elaboração de Projetos de Aprendizagem, com o fim de estreitar laços em matéria de educação entre cidades vizinhas que têm fronteira com o Brasil.

A ideia é desenvolver os vídeos nos diferentes eixos temáticos que formam o programa de Escolas Bilíngues de Fronteira do MERCOSUL e visibilizar algumas áreas temáticas do Estatuto da Cidadania do MERCOSUL, tais como: educação, circulação de pessoas e integração fronteiriça.

Descarregue o edital, aqui.

Fonte: SM