El director de la Secretaría del MERCOSUR (SM), Jimmy Voss Donamarí, y Alvaro Rico, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) firmaron hoy, 10 de noviembre, en la sede de la SM, en Montevideo (Uruguay), un convenio de cooperación institucional y/o académica con vistas a impulsar acciones coordinadas, facilitar e incentivar la colaboración entre las partes.

Con la finalidad de lograr los objetivos del Convenio, MERCOSUR y AUGM desarrollarán conjuntamente las siguientes actividades:

– Suministro e intercambio de publicaciones, estudios técnicos y demás información de que dispongan con miras a la elaboración de estudios conjuntos;

– Realización de seminarios, talleres, conferencias, publicaciones, programas de formación y actividades de capacitación;

– Establecimiento de un programa de pasantías de estudiantes de grado y postgrado.

También participaron del acto de firma del Convenio, la coordinadora de la SM, embajadora María Cristina Boldorini y la funcionaria de la Unidad Técnica de Cooperación Internacional, Sabrina Pizzinato.

Para saber más sobre la AUGM y las universidades que la integran acceda a https://grupomontevideo.org/site/