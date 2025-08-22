El Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología 2025, lanzado el 30 de mayo de 2025 simultáneamente en los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), ha extendido su plazo de postulación hasta el 15 de septiembre. Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), es una iniciativa de la Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT) y los organismos de ciencia y tecnología de los Estados Partes. Los premios se dividen en cinco categorías: Iniciación Científica, Estudiante Universitario, Joven Investigador, Investigador Sénior e Integración.

El tema elegido para esta 18ª edición fue «Seguridad Alimentaria en el Contexto del Cambio Climático», que abordará las siguientes líneas de investigación:

Resiliencia de los Agricultores Familiares y las Comunidades Tradicionales al Cambio Climático; Preservación de la Biodiversidad Alimentaria ante el Cambio Climático; Uso de las Tecnologías de la Información, incluida la Inteligencia Artificial, en la Agricultura para Combatir el Cambio Climático; Monitoreo del Cambio Climático y la Transformación del Paisaje; Exigibilidad del Derecho Humano a una Alimentación y Nutrición Adecuadas para las Poblaciones Vulnerables al Cambio Climático; Estrategias de Seguridad Alimentaria para la Protección y Defensa ante los Desastres Naturales Agravados por el Cambio Climático.

Los requisitos y detalles para la presentación de propuestas se detallan en la convocatoria publicada en la página web del Premio. Los interesados ​​tienen hasta el 15 de septiembre de 2025 a las 18 horas (hora de Brasilia) para presentar sus propuestas. Al igual que en ediciones anteriores, además de un certificado y la publicación de su trabajo en un libro, los ganadores de la premiación recibirán un premio en efectivo, según cada categoría. Los resultados se anunciarán en noviembre en el sitio web del Premio: www.premiomercosul.cnpq.br.