Entre los días 21 y 24 de octubre de 2025, se celebró el 58º Ciclo de Reuniones del Subgrupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” del MERCOSUR, foro técnico que reúne delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (compuestas por representantes de bancos centrales, comisiones de valores, superintendencias de seguros y unidades de inteligencia/información financiera), todas responsables de las iniciativas de integración financiera en el MERCOSUR. En este semestre, Brasil ejerce la Presidencia Pro Tempore. La delegación de Bolivia participó como observadora, conforme a la Decisión CMC N° 20/19. Este ciclo tuvo un significado especial: el 20 de octubre de 2025, el SGT N° 4 celebró 30 años desde su primera reunión oficial, realizada en Montevideo, Uruguay, en 1995.

Durante el ciclo, se realizaron las siguientes acciones y debates principales:

1. Actividades de la Coordinación Nacional

Las delegaciones compartieron avances en la incorporación de la Decisión CMC N° 14/19 (enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR) en sus ordenamientos jurídicos nacionales. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay informaron que las aprobaciones en sus jurisdicciones han sido concluidas.

Se discutió la evolución de las negociaciones del MERCOSUR con otros bloques o países en el ámbito de servicios financieros.

Se debatió sobre el Proyecto de Protocolo sobre Pagos y Transferencias Corrientes y Movimiento de Capitales en el MERCOSUR, alcanzando consenso a nivel técnico.

2. Seminario “Monedas Digitales de Bancos Centrales: Experiencias y Caminos en Construcción”

Durante el evento, se presentaron tres ponencias que compartieron experiencias estratégicas en innovación financiera y monedas digitales:

Fábio Araújo (Banco Central de Brasil): “Moneda Digital de Banco Central: La Experiencia Brasileña con el DREX” — énfasis en la tokenización de la economía y los desafíos técnicos de privacidad, interoperabilidad y descentralización.

Adolfo Sarmiento (Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay): “Lecciones del Plan Piloto del e-Peso: el Caso Uruguayo” — reflexiones sobre inclusión financiera y componentes culturales/tecnológicos de la adopción de monedas digitales de bancos centrales.

Nayam Hanashiro: “Contribuyendo a la Integración Regional de América Latina y el Caribe: Experiencia de LNET con Monedas Digitales” — detalló el proyecto CBWeb3 de LNET orientado a bienes públicos digitales y pruebas con moneda tokenizada de banco central, con participación de nueve bancos centrales de la región.

3. Actividades de las Comisiones Especializadas

Comisión del Sistema Bancario (30 sep.–2 oct., videoconferencia): presentó normas prudenciales vigentes desde la última reunión, actualizó y presentó para publicación en el sitio del MERCOSUR:

1. El cuadro de Recomendaciones Internacionales de Regulación Prudencial , que muestra el avance en la implementación de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera;

2. El cuadro de servicios financieros , con información relativa al marco legal y regulatorio de cada país;

3. El informe sobre Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva .

1. El , que muestra el avance en la implementación de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera; 2. El , con información relativa al marco legal y regulatorio de cada país; 3. El informe sobre . Comisión del Mercado de Valores (14–16 oct., videoconferencia): aprobó el borrador de Proyecto de Decisión del Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores de los Estados Parte, hito importante para el fortalecimiento de la cooperación regional en el sector. El texto fue revisado por el Área Normativa de la Secretaría del MERCOSUR y las sugerencias de ajustes serán analizadas por la Comisión en la próxima PPT. También se debatió el proyecto de acuerdo marco de prospectos del MERCOSUR.

Comisión de Seguros (13–15 oct., videoconferencia): abordó temas como el seguro “Carta Verde”, incluyendo su implementación en Bolivia y la propuesta brasileña de modernización, y el seguro de responsabilidad civil del transportista. Mediante presentaciones técnicas, se intercambiaron experiencias sobre el Sistema de Registro de Operaciones (SRO), el mercado de reaseguros y los seguros agrícolas y paramétricos. Presentó para publicación en el sitio del MERCOSUR el Informe Anual sobre Temas Regulatorios .

. Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (8–10 oct., videoconferencia): las delegaciones compartieron información sobre avances normativos y de supervisión y analizaron directrices mínimas de regulación para la prevención del lavado de dinero en instituciones financieras.

Comisión de Sistemas de Pago Transfronterizos (24 sep., videoconferencia): examinó el estado actual de los Sistemas de Pagos en Moneda Local (SML) de los bancos centrales de los Estados Parte. Se debatió, en especial, el proyecto de revisión normativa en Brasil y la posibilidad de ampliar el alcance de los SML del Banco Central de Brasil con los de Paraguay y Uruguay. También se presentó un informe sobre la utilización actual, en la región, del sistema de pagos instantáneos brasileño. Además, se discutió el nivel de desarrollo de sistemas de pagos instantáneos en los demás Estados Parte. Finalmente, se abordó la perspectiva de uso de moneda digital por los respectivos bancos centrales.

Comisión de Presentación de Estados Contables del Sistema Bancario (6–8 oct., videoconferencia): se reunió con el objetivo de discutir novedades relacionadas con la elaboración y divulgación de informes contables de instituciones financieras, con foco en el proceso de convergencia de las normas contables locales a los estándares internacionales de contabilidad. Entre los temas tratados, se destacaron los procedimientos contables aplicables a activos y pasivos de sostenibilidad, a las operaciones de crédito, a la calidad de la información contable y a la presentación de información relativa a la exigencia de capital para cobertura de riesgo operacional y el análisis de la situación de cada jurisdicción respecto a los procedimientos contables adoptados para instrumentos financieros derivados.

4. Próximos Pasos

El próximo ciclo de Reuniones del SGT N° 4 se realizará en el primer semestre de 2026, en fecha a definir bajo Presidencia Pro Tempore a ser acordada entre los Estados Parte.

Para más información sobre el trabajo del SGT N° 4, visite: https://www.mercosur.int/temas/subgrupo-de-trabajo-n-4-sgt-n-4/