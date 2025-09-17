A través del aporte del MERCOSUR, se llevaron a cabo dos proyectos de rehabilitación de la Ruta 8 “Brigadier General Juan Antonio Lavalleja”, entre el kilómetro 310 y el 338, y del kilómetro 366 al 393,1; con una inversión total de US$ 22.152.057 en recursos no reembolsables del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

Ubicada en el noreste de Uruguay, estos proyectos han mejorado significativamente la conexión entre los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres, facilitando la interconexión a la frontera con Brasil por medio de la ruta BR-153, llamada Ruta Transbrasiliana; BR-392 y BR-116. La obra fue ejecutada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, y hoy se presenta en el marco de la campaña “MERCOSUR en acción: Uniendo esfuerzos, transformando vidas”.

Estas obras han permitido optimizar la infraestructura vial reduciendo los tiempos de viaje, los costos operativos de los vehículos y la cantidad de accidentes, gracias a mejoras sustanciales en la seguridad. Los beneficiarios directos son los usuarios de la vía, incluyendo automóviles, utilitarios, ómnibus y camiones.

Además del impacto en la movilidad, estas iniciativas impulsan la integración regional y el desarrollo económico, fortaleciendo los vínculos de Uruguay con rutas clave de Brasil, lo que favorece tanto el comercio como el turismo.

Vecinos de la zona destacan que ahora pueden transitar en menos tiempo, llegar puntualmente a sus hogares y realizar trámites que anteriormente requerían mayores desplazamientos.

Gracias al esfuerzo conjunto entre el MERCOSUR, a través del FOCEM, y la comunidad local, Uruguay avanza hacia un futuro más conectado. La modernización de sus vías de transporte es un paso clave hacia una nueva etapa de crecimiento sostenible.

Cabe destacar que Uruguay es uno de los países que más recursos no reembolsables ha recibido del MERCOSUR a través del FOCEM, con un total de 21 proyectos financiados hasta la fecha.