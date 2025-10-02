En el marco de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, la República Federativa del Brasil presidió la CCLXXXIX Reunión de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM). Participaron los representantes de los cinco Estados Partes, director y coordinadora de la Secretaría de MERCOSUR; y los coordinadores ejecutivos de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM).

La sesión, realizada en el Edificio MERCOSUR en Montevideo (Uruguay), estuvo dirigida por el representante permanente de Brasil ante el MERCOSUR, embajador Antonio Simões, en el marco de la Presidencia Pro Tempore. También participaron las delegaciones de los otros cuatro Estados Partes encabezadas por los embajadores Alan Beraud (Argentina), Adalid Contreras (Bolivia), Didier Olmedo (Paraguay) y Gimena Hernández de Uruguay.

Durante el encuentro, la Unidad Técnica FOCEM presentó informaciones actualizadas sobre el estado de los distintos proyectos financiados por el Fondo en los países del bloque. Asimismo, la Comisión de Representantes dio seguimiento a los avances de los diferentes grupos de trabajo, que abarcan temas como el Estatuto de la Ciudadanía, la Plataforma MERCOSUR de Formación, el monitoreo de la productividad de los foros y la política comunicacional, entre otros.

El director de la Secretaría del MERCOSUR, Jimmy Voss también presentó un informe sobre los aspectos administrativos y de funcionamiento de dicho órgano. Por su parte, la coordinadora ejecutiva de la UCIM, Laura Núñez, expuso sobre el avance de los proyectos actualmente en desarrollo en el área de la comunicación institucional.

Día del Patrimonio en Uruguay

La CRPM abordó los preparativos para el Día del Patrimonio, que se celebra este fin de semana, los días 4 y 5 de octubre, ocasión en la que el Edificio MERCOSUR abrirá sus puertas al público con una serie de actividades artísticas representando la diversidad cultural de los Estados Partes del MERCOSUR. Brasil y Uruguay son los países en destaque el sábado, y Argentina, Bolivia y Paraguay el domingo. Ambos días el edificio abre de 10 a 16 horas. Vea la programación completa aquí.