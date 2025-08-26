En el marco de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, la República Federativa del Brasil presidió la CCLXXXVIII Reunión de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM). Participaron los representantes de los cinco Estados Partes, director y coordinadora de la Secretaría de MERCOSUR; y los coordinadores ejecutivos de la Unidad Técnica FOCEM (UTF) y la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM).

La sesión, realizada en el Edificio MERCOSUR en Montevideo (Uruguay), estuvo dirigida por el representante permanente de Brasil ante el MERCOSUR, embajador Antonio Simões, en el marco de la Presidencia Pro Tempore. Simões inició la jornada con la presentación y bienvenida al Coordinador de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), Dr. Luciano Wexel Severo, y a la Coordinadora de la Secretaría del MERCOSUR, embajadora María Cristina Boldorini.

La reunión contó con la participación de las delegaciones de los cinco Estados Partes del MERCOSUR. Además de Brasil, asistieron los representantes permanentes de Argentina, embajador Alan Beraud; Bolivia, embajador Adalid Contreras; Paraguay, embajador Didier Olmedo; y Uruguay, embajadora Gimena Hernández. Todas las delegaciones estuvieron acompañadas por sus respectivos equipos técnicos.

Durante el encuentro, la Unidad Técnica FOCEM presentó un informe detallado y actualizado sobre el estado de los distintos proyectos financiados por el Fondo en los países del bloque. Asimismo, la Comisión de Representantes dio seguimiento a los avances de los diferentes Grupos de Trabajo, que abarcan temas como los convenios con universidades de los Estados Partes, el Estatuto de la Ciudadanía, la Plataforma MERCOSUR de Formación, el monitoreo de la productividad de los foros y programas de trabajo, y la política comunicacional, entre otros.

El director de la Secretaría del MERCOSUR, Jimmy Voss, presentó un informe sobre los aspectos administrativos y de funcionamiento de dicho órgano. Por su parte, la coordinadora ejecutiva de la UCIM, Laura Núñez, expuso sobre el avance de los proyectos actualmente en desarrollo en el área de la comunicación institucional.

CRPM acompaña actividades por el Día del Patrimonio

Además, la CRPM abordó los preparativos para el Día del Patrimonio, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre, ocasión en la que el Edificio MERCOSUR abrirá sus puertas al público con una serie de actividades culturales. En este contexto, también se presentó un informe sobre el desarrollo del Concurso de Fotografía y de Reels, así como del Concurso de Redacción dirigido a escuelas interculturales de los Estados Partes.

La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) es una instancia permanente del bloque que funciona en Montevideo (Uruguay) y está dirigida por representantes de los Estados Partes. Fue creada en octubre de 2003 mediante la Decisión CMC 11/2003.

Entre sus competencias se encuentran asistir al Consejo del Mercado Común (CMC) y a la Presidencia Pro Tempore en todas las actividades que le sean requeridas, así como presentar iniciativas al Consejo de Mercado Común (CMC) relacionadas con el proceso de integración del bloque, las negociaciones externas y la conformación del Mercado Común. Cuenta con la colaboración y apoyo de la Secretaría del Mercosur. Otra de sus competencias es brindar seguimiento a las tareas de la UTF y también supervisa a la UCIM.