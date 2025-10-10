La Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR (RECAM) abre inscripciones para el VIII Concurso de Buenas Prácticas de la Sociedad Civil del MERCOSUR en Accesibilidad Audiovisual. Como en las ediciones anteriores, el objetivo del concurso es conocer, premiar y divulgar experiencias exitosas en el ámbito local que puedan ser transformadas en referencias aplicables en el ámbito regional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025 y podrán realizarse mediante el formulario disponible en español y en portugués. El concurso otorga un premio de USD 1.000.- y las experiencias seleccionadas serán publicadas en el portal MERCOSUR/RECAM, promoviendo su visibilidad y proyección regional.

Ganadores de ediciones anteriores

I Edición: FicSor Festival de Cine Sordo (Argentina) y Ver Ouvindo (Brasil)

II Edición: Ciclo de Cine Accesible – Red Mate y Unión de Ciegos del Uruguay

III Edición: Plataforma Teilú (Argentina) y Filmes que Voam (Brasil)

IV Edición: Plataforma de cine accesible PingPlay (Brasil)

V Edición: Festival Internacional “Assim Vivemos” (Brasil)

VI Edición: Videolibros en Señas – Asociación Civil Canales (Argentina), con Mención Especial a Iguale Comunicação e Produção de Acessibilidade (Brasil)

VII Edición: Plano Conjunto (Brasil)

El Concurso y la premiación se desarrollan en el ámbito de la Presidencia Pro Tempore Brasil. Además, la RECAM impulsa de manera continua actividades orientadas a fortalecer la accesibilidad en el sector audiovisual del MERCOSUR, como la organización de encuentros regionales, la circulación de ciclos de cine accesible en la Plataforma MERCOSUR Audiovisual y circuito de salas en la región.

Sobre RECAM

La RECAM es un organismo oficial del MERCOSUR que promueve la integración regional del sector audiovisual. Está integrada por las máximas autoridades nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la materia. Su programa de trabajo incluye las áreas de Formación, Coproducción, Patrimonio y Circulación. Desde 2015 incorpora la accesibilidad audiovisual como eje transversal de sus actividades.

Consultas: accesibilidad@recam.org

Bases completas