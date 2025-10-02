El 29 de mayo de 2025, luego de la XL Reunión Ordinaria de la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales (REDPO), se presentó la edición N°12 de la Revista de la REDPO, cuyo tema es “Fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas de la región, en ocasión de los 20 años de la REDPO”.

El evento se realizó en la sede de la Defensoría General de la Nación de Argentina sita en Lavalle 1832 de la ciudad de Buenos Aires, y estuvo a cargo de la Dra. Stella Maris Martínez junto con el Coordinador Nacional de Argentina del Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR, Dr. Rubén Ruffi; del Defensor Público General de Ecuador, Dr. Ricardo Wladimir Morales Vela; la Defensora Nacional de Chile, Dra. Verónica Encina Vera; y la Vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Dra. Alicia Ruiz.

