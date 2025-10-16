Los días 6 y 7 de octubre de 2025, Brasilia albergó la reunión presencial de la Comisión de Área de Educación Básica (CAEB) del Sector Educativo del MERCOSUR, lo que marcó el fin de la presidencia pro tempore brasileña del área. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación de Brasil, a través de la Secretaría de Educación Básica (SEB) y de la Asesoría Internacional del MEC.

Reestructuración orientada al estudiante

La reunión buscó consolidar una reformulación estratégica para la integración regional en Educación Básica, rediseñando los grupos de trabajo del área con un enfoque en educación inicial, educación primaria y educación secundaria. La nueva propuesta busca abordar temas importantes para la integración regional en educación básica en estas tres etapas de la vida estudiantil.

Entre los temas abordados se encuentran: la actuación y expansión de escuelas interculturales en zonas fronterizas; políticas para la educación inicial; estrategias para el fortalecimiento de la educación secundaria; la implementación del Protocolo de Integración Educativa y el reconocimiento de estudios en Educación Básica; la implementación de las actividades del Parlamento Juvenil del MERCOSUR, que se realizó este año en Brasil, en Foz do Iguaçu; y otros proyectos en fase de planificación.

Participaron en los debates delegaciones presenciales de Brasil, Paraguay y Uruguay, así como representantes virtuales de Argentina y Bolivia.

Caminos hacia la integración educativa regional

Con el fin de la presidencia pro tempore de Brasil en la CAEB, los resultados y orientaciones de la reunión deberán apoyar acciones más integradas y una gestión más eficiente en el Sector Educativo del MERCOSUR, alineadas con la misión de promover vínculos educativos más fuertes, equidad y cooperación entre los sistemas educativos de la región.