El Parlamento de la Juventud del Mercosur (PJM), una iniciativa del Sector Educativo del Mercosur (SEM), se celebró esta semana en Foz de Iguazú, Paraná. En esta edición internacional, Brasil, como parte de su presidencia pro tempore para este semestre, es el anfitrión del evento. El Ministerio de Educación es el organismo organizador, en colaboración con la Universidad Federal para la Integración Latinoamericana (UNILA), el Instituto Federal de Brasilia (IFB), el Instituto Federal de Paraná (IFPR), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y otros socios.

El PJM se inauguró el lunes 11 de agosto en una ceremonia celebrada en el Marco das Três Fronteiras, y se realizaron otras actividades los días siguientes en la Unila. El tema de esta séptima edición fue «Mercosur Digital: Jóvenes e Inteligencia Artificial». La iniciativa se lanzó en 2008 en la Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR para escuchar las opiniones de los jóvenes de la región sudamericana sobre la educación ofrecida en sus países.

Participaron 27 estudiantes de escuelas públicas estaduales y municipales de Brasil, 19 estudiantes uruguayos y cinco estudiantes argentinos como observadores. En total, participaron 46 estudiantes de los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. Durante el evento, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la integración regional y el Mercosur, conocer la cultura de estos países y debatir ideas que se plasmaron en una declaración que se presentará ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Además de ampliar sus conocimientos, los estudiantes experimentaron el funcionamiento de las instituciones democráticas y participaron en debates que les permitieron fortalecer su capacidad de expresión y desarrollar un pensamiento crítico para formular propuestas que reflejen sus necesidades.

Al finalizar, los estudiantes redactaron la Declaración del Parlamento Juvenil del Mercosur, que será entregada a los Ministros de Educación y al Parlasur.