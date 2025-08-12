La campaña audiovisual “MERCOSUR en acción: Uniendo esfuerzos, transformando vidas” empieza destacando un proyecto emblemático que, mediante los recursos no reembolsables del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), transformó el sistema de saneamiento sanitario y ambiental en Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Con una inversión total de US$ 6.136.207, de los cuales US$ 4.496.136 fueron aportados por el FOCEM y US$ 1.640.071 de contrapartida local, este proyecto ha permitido la construcción de una red de alcantarillado sanitario de 94 kilómetros y el tratamiento de aguas servidas y excretas que permitió casi 4.000 conexiones domiciliarias, beneficiando y mejorando la calidad de vida a toda la población.

En Brasil, el FOCEM ha financiado hasta el momento proyectos como la Intensificación y Complementación Automotriz en el ámbito del MERCOSUR, por US$ 2.960.881. Otro proyecto compartido con Uruguay es el de Saneamiento Urbano Integrado Aceguá, así como también el proyecto pluriestatal de Investigación, Educación y Biotecnologías Aplicadas a la Salud y el Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa – PAMA.

Recientemente, las autoridades brasileñas han gestionado y logrado la aprobación de tres importantes proyectos que también serán financiados con los recursos no reembolsables provenientes del FOCEM. Estos proyectos están destinados a la “Reducción de los niveles de pérdida de agua en Corumbá, MS”, con un aporte de USD 9.123.410 por parte del FOCEM, al “Desarrollo de la zona de frontera de Ponta Porã, MS”, que recibirá una cooperación no reembolsable de US$ 7.000.000 y la “Circunvalación del Municipio de Amambai, por US$ 5.100.000. El monto total aprobado para los tres proyectos asciende a US$ 21.223.410, los cuales serán complementados con contrapartidas locales.

20 años de FOCEM con obras y proyectos que transforman vidas

Impulsada desde la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) a través de la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM) y de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), la campaña “MERCOSUR en acción: Uniendo esfuerzos, transformando vidas” tiene como propósito presentar algunas de las obras más emblemáticas financiadas por el Fondo y con mayor impacto en las comunidades, realizadas durante los 20 años del FOCEM.

La campaña está conformada por videos que reúnen testimonios de ciudadanos del MERCOSUR cuyas vidas se han visto transformadas por las obras financiadas con aportes no reembolsables del FOCEM, junto a entrevistas a profesionales que participaron de los proyectos, quienes dan cuenta de los esfuerzos y compromisos asumidos por los Estados Partes para responder a las necesidades de las comunidades, como mejoramiento vial, infraestructura educativa, saneamiento, entre otras.

Esta serie empieza con Ponta Porã (Brasil) y cada semana se irán mostrando otras iniciativas de inversión públicas alcanzadas a través del financiamiento del FOCEM. Las obras que integran esta campaña, además de Ponta Porã, son Infraestructura educativa, en Santa Fe, Argentina; Costanera Norte, en Asunción, Paraguay; Mejoramiento vial, en San Pedro y Concepción, Paraguay; Infraestructura hídrica, en Aceguá, Uruguay; Modernización Ruta 8, en Uruguay; y un proyecto pluriestatal “Ciencia y salud, Red de Institutos de Investigación”, desarrollado conjuntamente en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Hasta 2025, los Estados Partes han presentado al MERCOSUR alrededor de 60 Proyectos, por un valor de US$ 1.610 millones, de los cuales corresponden a FOCEM casi US$ 1.043 millones de financiamiento no reembolsable.