La construcción de la Avenida Costanera Norte en la capital paraguaya marcó un antes y un después en la imagen y funcionalidad de Asunción. Financiado con recursos no reembolsables del MERCOSUR, el proyecto se desarrolló sobre una vía de 15,053 km de extensión, mejorando sustancialmente la conectividad urbana y beneficiando a miles de ciudadanos.

«MERCOSUR en Acción», una campaña impulsada por la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM), en coordinación con la Unidad Técnica FOCEM (UTF), destaca este emblemático proyecto que representa una transformación significativa en la capital del Paraguay: la Segunda Etapa de la Avenida Costanera Norte.

Esta obra no solo modificó la geografía urbana de Asunción, sino que también mejoró la movilidad, propició la creación de nuevos espacios públicos y revitalizó zonas históricamente postergadas.

Gracias a este mecanismo de cooperación regional fue posible ejecutar una vía de 15,053 km con una inversión aproximada de US$ 82.5 millones, de los cuales US$ 57 millones fueron aportados por el MERCOSUR a través del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

El proyecto incluye la conexión con la Ruta Nacional N.º 9 “Presidente Carlos Antonio López” (Ruta Transchaco), así como la integración con el primer tramo de la avenida, que se inicia en la intersección de la Avda. General Santos y la Avda. Costanera – Primera Etapa, extendiéndose hasta la Avda. Primer Presidente. Como parte de esa segunda etapa se incorporaron dos viaductos de gran envergadura, con longitudes aproximadas de 1.340 y 460 metros, respectivamente, que facilitan la circulación y mejoran la seguridad vial en la zona del Jardín Botánico.

El corredor vial se completa con un nuevo puente Héroes del Chaco sobre el río Paraguay, concebido como un proyecto asociado de alto impacto, que permite el empalme directo con la Ruta Nacional N.º 9 y consolidando una conexión estratégica y continua para la región.

El objetivo principal de esta obra es ofrecer un acceso rápido y seguro al centro de Asunción y al eje de la Avda. Artigas, facilitando la conexión con las principales rutas nacionales. Este nuevo eje vial beneficia especialmente a los habitantes del norte de la capital y de los municipios del área de influencia, mejorando la circulación y contribuyendo al desarrollo urbano sostenible.

En estos 20 años, el MERCOSUR ha destinado a Paraguay más de US$ 640 millones en fondos no reembolsables a través del FOCEM, convirtiendo al país en el mayor beneficiario del fondo, con un aporte anual promedio de US$ 1 millón.