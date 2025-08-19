La campaña «MERCOSUR en acción: Uniendo esfuerzos, transformando vidas» presenta el impacto que ha tenido la contribución de los recursos no reembolsables provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) en la vida de alumnos y maestros de 72 centros educativos en los departamentos de General Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y San Javier, en la provincia de Santa Fe, Argentina.

El aporte del MERCOSUR para este proyecto fue de US$ 8.548.923, lo que representó el 64% del costo total. Las mejoras en la infraestructura educativa no solo han optimizado las condiciones físicas de las instituciones, sino que también han garantizado el acceso a una educación de calidad para los niños del norte de la provincia de Santa Fe.

Además de estas intervenciones en los edificios educativos de la provincia de Santa Fe, el FOCEM ha financiado otros proyectos importantes en Argentina, como la construcción del Sistema de Transmisión de 132 kV entre Iberá y Paso de los Libres y la construcción de la Subestación de Libres Norte, por un total de US$ 23.498.380; la recuperación de la infraestructura de la Línea Urquiza, con una inversión de US$ 29.800.290, beneficiando a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Asimismo, el FOCEM ha apoyado financieramente la consolidación de la Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, como un nuevo polo de desarrollo productivo y social, con una contribución no reembolsable de US$ 13.951.400.

A estos proyectos se suman los pluriestatales, como el de “Investigación, Educación y Biotecnologías Aplicadas en Salud” y el “Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa”, los cuales se comparten con los demás países que conforman los Estados Partes del MERCOSUR.