El 7° Concurso de Fotografía y el 1° Concurso de Reels del MERCOSUR ya cuentan con sus respectivos ganadores. El certamen, en su edición 2025, fue realizado bajo la temática “Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”.

La iniciativa invitó a creadores a retratar tanto en fotografías como en videos cortos (reels) toda la gastronomía regional, destacando platos típicos, rituales de preparación, utensilios característicos y el contexto cultural que rodea cada comida.

Las obras recibidas en ambas modalidades reflejaron los sabores, tradiciones y emociones que forman parte de la identidad gastronómica del bloque. En la categoría de fotografía se recibieron 478 imágenes, siendo: 183 de Brasil, 97 de Argentina, 71 de Uruguay, 68 de Bolivia y 59 de Paraguay.

En su primera edición, el concurso de reels contó con la recepción de 233 videos cortos, provenientes de 82 participantes de Brasil, 47 de Argentina, 46 de Paraguay, 34 de Uruguay y 24 de Bolivia.

Tras una rigurosa selección del jurado, fueron preseleccionadas 20 imágenes, de las cuales resultaron ganadoras las siguientes fotografías:

1° premio: “Assado Tropeiro” – Guto Oliveira (Brasil).

2° premio: “Tamales de maíz morado con charqui” – Gianni Bulacio (Argentina).

3° premio: “Dulce de guayaba casero” – María del Carmen Díaz (Paraguay).

Por otra parte, los reels recibidos han captado la atención por su impacto visual, su lenguaje ameno y contenidos muy emotivos. El jurado ha seleccionado a 10 reels finalistas, de los cuales resultaron ganadores:

1° premio: “Torta Chajá” – Omar Morales (Uruguay).

2° premio: “Chipa paraguaya, tradición y sabor que une al MERCOSUR – Richart González (Paraguay)

3° premio: “Feijoada da Tia Cida” – José Eduardo Alcântara (Brasil).

En ambas modalidades, el jurado contempló criterios de evaluación vinculados a la autenticidad, originalidad y capacidad artística para reflejar el carácter único de las tradiciones gastronómicas de los países. Los ganadores de cada categoría recibirán un premio de USD 800, USD 500 y USD 200 para el primer, segundo y tercer premio respectivamente.

Además, los 10 reels finalistas seleccionados por el jurado participaron de una votación pública en Instagram. Los seguidores premiaron con mayor cantidad de “Me Gusta” al reel “Vori Vori”, de la paraguaya Jessica Cardozo.

Todas las 20 imágenes finalistas se pueden ver en este enlace: https://flic.kr/s/aHBqjCvgtd

Los 10 reels finalistas del concurso pueden visualizarse en el siguiente link: https://flic.kr/s/aHBqjCvqDS

Tanto las imágenes como los reels ganadores y finalistas se expondrán durante las dos jornadas del Día del Patrimonio en el Edificio MERCOSUR en Montevideo, el sábado 4 y domingo 5 de octubre.

El concurso de fotografía del MERCOSUR, así como en sus ediciones anteriores, tiene el objetivo de contribuir a la identificación del bloque con el proceso de integración regional, a través de una diversidad de imágenes que valorizan la multiplicidad cultural de los Estados Partes del MERCOSUR, y fortalecen el sentido de pertenencia de la ciudadanía y su adhesión a los principios fundamentales de paz, desarrollo y defensa de la democracia.