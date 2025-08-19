El economista Luciano Wexell Severo asumió el puesto de Coordinador Ejecutivo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), cuya sede se encuentra en el Edificio Mercosur en Montevideo, Uruguay. El mismo fue designado por el Consejo del Mercado Común (CMC) a través de la Decisión 08/25, adoptada durante la 66ª Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, a propuesta de la República Federativa de Brasil y tras una evaluación de sus aptitudes personales, calificación técnica y experiencia.

Entre las tareas inicialmente propuestas por el nuevo coordinador ejecutivo está la de seguir fortaleciendo el FOCEM, un instrumento que, a través de recursos no reembolsables, financia proyectos para el desarrollo de los países y mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Es por ello por lo que destacó la importancia de trabajar en la proyección de un FOCEM 2.

Wexell sostuvo, además, que continuarán trabajando para activar los mecanismos necesarios que agilicen la ejecución de los proyectos pendientes. Al mismo tiempo, puso énfasis en que cuenta con un equipo técnico de excelencia, comprometido y responsable.

El nuevo Coordinador Ejecutivo de la Unidad Técnica del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) se desempeñó previamente como Subsecretario de Vinculación Institucional del Ministerio de Planificación y Presupuesto (MPO) de Brasil y Coordinador del proyecto Rutas de Integración Sudamericana, entre febrero de 2023 y agosto de 2025.

Luciano Wexell Severo es Licenciado en Economía (2003), con un Máster (2011) y Doctorado (2015) en Economía Política Internacional. Desde 2011, es profesor de Economía, Integración y Desarrollo en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) en Foz do Iguazú.

Fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2022 a 2023, e investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) entre 2018 y 2021, y de 2010 a 2011. Es autor de varios libros, capítulos de libros y más de 50 artículos científicos sobre integración comercial, productiva, financiera y de infraestructura en América del Sur.

Al asumir sus funciones, el Coordinador Ejecutivo de la UTF destacó que la designación lo sorprendió, pero expresó su agradecimiento por la confianza depositada por los cinco países que conforman los Estados Partes del Mercosur. Enfatizó la importancia del FOCEM como un instrumento clave que, frente a la actual coyuntura, debe ser protegido y fortalecido. «Asumo esta nueva responsabilidad con humildad y entusiasmo», puntualizó Severo.

El FOCEM es el primer mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del Mercosur y tiene como objetivo reducir las asimetrías del bloque. Los fondos se destinan a los países y se entregan en forma de donación no reembolsable, con el fin de financiar hasta el 85% del valor elegible de los proyectos presentados.