La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) realiza el presente llamado para la prestación de servicios de Mantenimiento en sus instalaciones ubicadas en Dr. Luis Piera 1992, Piso 1, Montevideo, por el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La recepción de ofertas se realizará en el Edificio del MERCOSUR, Sector de Administración de la SAM (Dr. Luis Piera 1992, Piso 1), o al correo SA_llamados@mercosur.int hasta el 08 de diciembre a las 17 horas, hora de Montevideo.

A partir del día 09 diciembre de 2025, se realizará el proceso de análisis de las ofertas y, a la brevedad posible, se comunicará a los oferentes, vía mail dirigido a la dirección electrónica de contacto, el resultado del presente Llamado.

Llamado a Precios: Servicio de Mantenimiento para la Secretaría del MERCOSUR