La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) se aboca a la “Actualización tecnológica de hardware para el SISME” con el objetivo de mantener el funcionamiento óptimo del sistema. La misma incluye los siguientes ítems:

Sistema de Alimentación Ininterrumpida y unidades de alimentación eléctrica

Todos los ítems del objeto deben cumplir los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas.

La recepción de ofertas se realizará en el Edificio del MERCOSUR (Dr. Luis Piera 1992, Piso 1) o en la dirección de correo electrónico SA_llamados@mercosur.int del Sector de Administración de la SAM, hasta el 1 de septiembre de 2025 a las 17 horas de Montevideo.

A partir del día 2 de septiembre de 2025, se realizará el proceso de análisis de las ofertas y, a la brevedad posible, se comunicará a los oferentes, vía mail dirigido a la dirección electrónica de contacto, el resultado del presente Llamado.

Llamado a Precios (segundo): Actualización tecnológica de hardware para el SISME