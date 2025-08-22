La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) realiza el presente llamado para la “Renovación de licencias VMware de Servidores de la Secretaría del MERCOSUR”, que incluye los siguientes ítems:

Licencias de Software de Virtualización;

Todos los ítems del objetivo deben cumplir los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas.

La recepción de ofertas se realizará en el Edificio del MERCOSUR, Sector de Administración de la SAM (Dr. Luis Piera 1992, Piso 1), o al correo SA_llamados@mercosur.int hasta el 15 de setiembre de 2025 a las 17 horas, hora de Montevideo.

A partir del día 16 de setiembre de 2025, se realizará el proceso de análisis de las ofertas y, a la brevedad posible, se comunicará a los oferentes, vía mail dirigido a la dirección electrónica de contacto, el resultado del presente Llamado.

Llamado a Precios: Renovación licencias VMware de Servidores de la Secretaría del MERCOSUR