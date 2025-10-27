La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) realiza el presente llamado para convocar a empresas productoras del MERCOSUR interesadas en la “Realización De Video Institucional MERCOSUR en Español, Portugués e Inglés”, que incluye la actualización integral y producción del material audiovisual institucional del MERCOSUR, en tres idiomas (español, portugués e inglés).

Se requiere una narrativa contemporánea y estratégica que potencie los intereses institucionales del MERCOSUR: integración regional, cooperación económica y social, sostenibilidad, gobernabilidad democrática y proyección internacional.

Los productos finales a presentar serán:

Un video institucional conceptual en español , formato horizontal y vertical, de duración máxima de 3 minutos.

, formato horizontal y vertical, de duración máxima de 3 minutos. Un video institucional conceptual en portugués , formato horizontal y vertical, de duración máxima de 3 minutos.

, formato horizontal y vertical, de duración máxima de 3 minutos. Un video institucional conceptual en inglés , formato horizontal y vertical, de duración máxima de 3 minutos.

, formato horizontal y vertical, de duración máxima de 3 minutos. Un video institucional de 60 segundos de duración en español , formato horizontal y vertical (para digital).

, formato horizontal y vertical (para digital). Un video institucional de 60 segundos de duración en portugués , formato horizontal y vertical (para digital).

, formato horizontal y vertical (para digital). Un video institucional de 60 segundos de duración en inglés , formato horizontal y vertical (para digital).

, formato horizontal y vertical (para digital). Versiones verticales para redes sociales: Duración máxima 60 segundos, Formato 9:16 (Full HD vertical) — versiones en los 3 idiomas y con lengua de señas incluida en cada versión.

Todas las piezas digitales deberán presentarse en formatos adaptables para Instagram, TikTok, YouTube Shorts y otras plataformas similares, y en formatos listos para emisión y eventos oficiales.

Todos los ítems del objetivo deberán cumplir los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas.

La recepción de ofertas se realizará en el Edificio del MERCOSUR, Sector de Administración de la SAM (Dr. Luis Piera 1992, Piso 1), o al correo SA_llamados@mercosur.int hasta el 20 de noviembre de 2025, a las 17:00 horas (hora de Montevideo).

A partir del día de 21 noviembre de 2025, se realizará el proceso de análisis de las Ofertas y, a la brevedad posible, se comunicará a los Oferentes, vía mail dirigido a la dirección electrónica de contacto, el resultado del presente Llamado.

Llamado a precios – Realización De Video Institucional MERCOSUR