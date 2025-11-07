La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) realiza el presente llamado para la “arrendamiento de impresoras multifunción a color y en blanco y negro destinadas a su sede ubicada en Dr. Luis Piera 1992, Piso 1, Montevideo, por el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La recepción de ofertas se realizará en el Edificio del MERCOSUR, Sector de Administración de la SAM (Dr. Luis Piera 1992, Piso 1), o al correo SA_llamados@mercosur.int hasta el 08 de diciembre a las 17 horas, hora de Montevideo.

A partir del día 09 diciembre de 2025, se realizará el proceso de análisis de las Ofertas y, a la brevedad posible, se comunicará a los Oferentes, vía mail dirigido a la dirección electrónica de contacto, el resultado del presente Llamado.

Llamado a Precios: Arrendamiento de Impresoras Multifunción Blanco y Negro y a Todo Color para la Secretaría del MERCOSUR