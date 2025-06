Coincidiendo con el aniversario de 20 años de la constitución del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), se llevó a cabo la inauguración de las obras del sistema de saneamiento para la ciudad de Iturbe, Departamento de Guairá, ubicada en la República del Paraguay, de acuerdo con lo informado por la Unidad Técnica Focem (UTF). Este proyecto tuvo una inversión total de US$ 20.339.133, de los cuales son recursos proveídos por el MERCOSUR US$ 10.606.582, que corresponden a fondos no reembolsables del FOCEM, y una contrapartida local de US$ 9.732.551.

Dicho sistema forma parte del proyecto FOCEM «Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País», ejecutado por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental – SENASA, organismo técnico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) de dicho país.

El proyecto se desarrolla con la construcción de sistemas de agua potable para comunidades rurales e indígenas, así como la construcción de letrinas para comunidades indígenas y saneamiento básico para ciudades pequeñas del interior del país. El fin del proyecto es lograr comunidades rurales, indígenas y pequeñas ciudades con infraestructuras que permitan disponer del acceso al agua potable y al saneamiento.

En esa línea, la inauguración del sistema de saneamiento de la ciudad de Iturbe, compuesto de una planta de tratamiento, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias y estaciones de bombeo para el tratamiento de los efluentes urbanos de la ciudad, contribuye con el objetivo del Programa I de Convergencia Estructural de la Decisión CMC N° 18/05, firmada en Asunción el 19 de junio de 2005.

Durante estas dos décadas del FOCEM, el MERCOSUR destinó más de 640 millones de dólares en recursos no reembolsables para el financiamiento de más de 20 proyectos.