Fue inaugurada en la fecha un espacio en la sede de la Secretaría del MERCOSUR que lleva el nombre del embajador Samuel Pinheiro Guimarães, en homenaje a quien en vida fuera el primer Alto Representante General del MERCOSUR. El acto estuvo encabezado por el Presidente del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), Humberto Costa, y el Representante Permanente de Brasil ante el MERCOSUR, embajador Antonio Simões, en el marco de la Presidencia Pro Tempore.

El presidente del Parlasur, Humberto Costa, abrió el espacio recordando que la vida del embajador Samuel Pinheiro Guimarães está marcada principalmente por sus esfuerzos por contribuir no solo al proceso de consolidación institucional del Parlasur y MERCOSUR, sino por su lucha por la integración de los países que lo conforman.

Asimismo, se congratuló por contar con la presencia de Maria Maia, viuda del embajador Pinheiro Guimarães y agradeció a todos los presentes que acompañaron dicho acto. “Creo que este homenaje que rendimos hoy es mucho más que simplemente la colocación de un retrato y una placa de reconocimiento. Sobre todo, es un homenaje que rendimos a un brasileño que dedicó su vida a la causa de construir un país mejor y una Sudamérica unida”.

“Samuel fue un referente en Itamaraty, también de la integración y de la creación del MERCOSUR”, sostuvo por su parte el embajador Antonio Simões, recordando que fue quien trabajó entre bastidores a favor de la creación del bloque. Fue el hombre que convenció a los burócratas, y luego a los presidentes, para crear el MERCOSUR. También recordó que el embajador Samuel Pinheiro Guimarães siempre sostenía que Brasil no solo debía ocuparse del crecimiento y desarrollo del país sino de la región, sobre todo de los más pequeños. Por eso, se lo considera uno de los padres del Focem. “Además de intelectual, tenía una característica: era un hombre de acción”, acotó.

Participaron del acto de inauguración del Espacio Samuel Pinheiro Guimarães, el cónsul general de Brasil en Uruguay José Borges dos Santos Júnior, parlamentarios del Parlasur, asesores, así como también los representantes permanentes de Paraguay y Uruguay, el director y la coordinadora de la Secretaría del Mercosur y el coordinador ejecutivo de la UTF.