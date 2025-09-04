El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) concretó el primer desembolso de recursos destinados al proyecto “Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón” en Paraguay.

El aporte inicial asciende a US$ 1,19 millón, a los que se suma una contrapartida nacional de US$ 431,6 mil. Estos fondos permitirán iniciar las primeras actividades de ejecución del proyecto, orientadas a modernizar la infraestructura y agilizar el tránsito de personas, vehículos y mercancías en uno de los pasos fronterizos más importantes entre Paraguay y Argentina.

La inversión representa un avance significativo para el país y para la integración regional, al promover mejores condiciones de conectividad, seguridad y desarrollo económico entre las ciudades de Puerto Falcón y Clorinda.

El proyecto, con una duración prevista de cuatro años y una inversión total superior a US$ 55 millones, es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay (MOPC), con el acompañamiento de la Unidad Técnica del FOCEM. Cerca de US$ 32,6 millones serán financiados con recursos no reembolsables del FOCEM y cerca de US$ 23 millones por la República del Paraguay, en concepto de contrapartida local.

Este primer desembolso constituye un hito concreto hacia el fortalecimiento de la infraestructura regional y la generación de beneficios tangibles para la ciudadanía de los países del bloque.