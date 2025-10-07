La Secretaría del MERCOSUR informa la entrada en vigor en los meses de septiembre y octubre de 2025, de las Resoluciones aprobadas por el Grupo Mercado Común, así como también de una serie de Directivas aprobadas por la Comisión de Comercio del MERCOSUR.
- Resolución GMC N° 36/03 (en vigor a partir de 28/9/2025)
- Resolución GMC N° 20/09 (en vigor a partir de 26/9/2025)
- Resolución GMC N° 05/18 (en vigor a partir de 06/9/2025)
- Resolución GMC N° 06/18 (en vigor a partir de 06/9/2025)
- Resolución GMC N° 39/19 (en vigor a partir de 26/9/2025)
- Resolución GMC N° 62/19 (en vigor a partir de 26/9/2025)
- Resolución GMC N° 07/23 (en vigor a partir de 28/9/2025)
- Resolución GMC N° 09/23 (en vigor a partir de 28/9/2025)
- Resolución GMC N° 10/23 (en vigor a partir de 28/9/2025)
- Resolución GMC N° 03/24 (en vigor a partir de 04/9/2025)
- Directiva CCM N° 68/24 (en vigor a partir de 07/9/2025)
- Directiva CCM N° 86/25 (en vigor a partir de 11/9/2025)
- Directiva CCM N° 87/25 (en vigor a partir de 11/9/2025)
- Directiva CCM N° 88/25 (en vigor a partir de 11/9/2025)
- Directiva CCM N° 101/25 (en vigor a partir de 06/9/2025)
- Directiva CCM N° 102/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 103/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 105/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 107/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 108/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 109/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 110/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 111/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 112/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 113/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 114/25 (en vigor a partir de 17/9/2025)
- Directiva CCM N° 115/25 (en vigor a partir de 27/9/2025)
- Directiva CCM N° 116/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 117/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 118/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 119/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 120/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 121/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 122/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 123/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 124/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 125/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 126/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 127/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 128/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 129/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 130/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 132/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
- Directiva CCM N° 133/25 (en vigor a partir de 12/10/2025)
- Directiva CCM N° 137/25 (en vigor a partir de 16/10/2025)
La Secretaría del MERCOSUR es un órgano con capacidad técnica y operativa, que desempeña tareas vinculadas al archivo oficial de la documentación del Mercosur, publicación de normas aprobadas por los órganos decisorios del bloque, organización de aspectos logísticos de las reuniones, información regular a los Estados Partes sobre el estado de incorporación de las normas aprobadas, entre otras funciones que hacen al apoyo técnico a los órganos del Mercosur, como así también a la ejecución de la política comunicacional del bloque, bajo la orientación del GMC.