Al término de la Presidencia Pro Tempore (PPT) brasileña en el Sector Educativo del MERCOSUR, el bloque hizo un balance positivo de las acciones desarrolladas durante el semestre, reafirmando su compromiso con la integración, la equidad y el desarrollo conjunto de los Estados Partes. Durante la 67.ª Reunión Ordinaria de Ministros de Educación del MMERCOSUR (RME), celebrada el 22 de octubre en Brasilia, las delegaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile participaron presencialmente y la delegación argentina lo hizo por videoconferencia.

Ejes estratégicos de cooperación

Durante la RME, las autoridades debatieron tres grandes ejes de cooperación educativa en el MERCOSUR:

La educación en las regiones fronterizas como vector de integración regional;

La alimentación escolar sostenible como política de permanencia, salud y soberanía alimentaria;

Las iniciativas centradas en la primera infancia y la alfabetización como base para la justicia social y la equidad.

Además de estos temas, durante el semestre se celebraron más de 30 reuniones técnicas entre especialistas de los países miembros del MERCOSUR en las áreas de educación básica, educación profesional y tecnológica, educación superior y formación docente.

Iniciativas destacadas para el bloque

Entre las principales entregas del PPTB 2025, destacan:

La celebración de la edición internacional del Parlamento Juvenil del MERCOSUR (PJM), por primera vez con sede en Brasil, en Foz do Iguaçu, que reunió a estudiantes de Brasil, Uruguay y Argentina en actividades de formación, debate y elaboración de propuestas para la juventud del MERCOSUR.

La reestructuración de la Comisión del Área de Educación Básica, dando prioridad a los tres ciclos de formación de esta fase de la educación y proponiendo el debate de temas prioritarios y proyectos de manera transversal.

La reanudación de las agendas de las Escuelas Interculturales de Frontera, con actuación en municipios fronterizos, promoviendo prácticas pedagógicas bilingües e interculturales, con el objetivo de construir una identidad regional compartida, y del Concurso Histórico-Literario Caminos del MERCOSUR;

La realización de la Olimpiada Brasileña de Agricultura y Ganadería (OBAP), con la participación de delegaciones de países del MERCOSUR;

La realización del Seminario de Formación Docente y del Webinar sobre el Programa Dinheiro Direto na Escola (Dinero Directo en la Escuela);

La organización de una edición especial de la Revista Brasileira de Pós-Graduação (Revista Brasileña de Posgrado), que será bilingüe y estará dedicada a la formación docente en el MERCOSUR;

La publicación de la XIV edición de la Revista Integración y Conocimiento por parte del NEIES;

La organización del Seminario de Escuelas Interculturales Fronterizas y del Seminario de Presentación del Proyecto «Fortalecimiento Institucional de los Modelos Educativos Flexibles», que se llevarán a cabo en el marco de la próxima PPT.

Comité Coordinador Regional

En preparación para la reunión ministerial, el Comité Coordinador Regional del Sector Educativo del MERCOSUR (CCR) se reunió los días 20 y 21 de octubre con representantes de los cuatro países miembros. En la reunión se presentaron informes sobre las actividades del semestre de cada instancia que compone el SEM y se negociaron temas para la deliberación de los ministros.

Avances hacia la integración y hacia el futuro

La conclusión de esta PPT marca un momento de consolidación de las bases para que los Estados Partes del MERCOSUR avancen de manera coordinada en materia de educación. La experiencia acumulada, los instrumentos regionales pactados y el intercambio entre especialistas fortalecen el camino para que la educación actúe como fundamento de la integración regional: promoviendo el respeto a la diversidad, la circulación académica y la equidad entre países. Según Leonardo Barchini, secretario ejecutivo del Ministerio de Educación de Brasil: «La integración regional en materia de educación no es solo una aspiración: es una necesidad histórica».

El MERCOSUR espera que el próximo ciclo del PPT, a cargo de Paraguay, aproveche este legado para ampliar el alcance de las iniciativas fronterizas, concretar planes integrados de alimentación escolar y acelerar la alfabetización infantil en toda la región, contribuyendo a un futuro común más justo y conectado.