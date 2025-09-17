El MERCOSUR invita al público a participar de las jornadas del 4 y 5 de octubre, en el horario de 10 a 16 horas, en el marco del Día del Patrimonio en Uruguay, una celebración nacional que se realiza anualmente desde 1995.

Durante estos dos días, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido guiado por las emblemáticas instalaciones del Edificio MERCOSUR, sede de la Secretaría del MERCOSUR, ubicada en el antiguo Parque Hotel. Además, podrán explorar diversas exposiciones y actividades artísticas representativas de los Estados Partes del bloque.

La actividad es organizada por la Secretaría del MERCOSUR y la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM), con el respaldo de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), liderada actualmente por la República Federativa del Brasil, en el marco de la Presidencia Pro Tempore del bloque.

El MERCOSUR se suma a esta celebración uruguaya con el objetivo de ofrecer a los visitantes una oportunidad para conocer, además de la historia y las instalaciones del emblemático edificio, la relevancia de la integración regional, los derechos de los ciudadanos del bloque, el rol de la cultura y el fortalecimiento de los lazos entre los países miembros.

Están previstas actividades permanentes y especiales culturales ofrecidas por los diferentes países, con la participación de varios grupos artísticos.

En la próxima entrega daremos a conocer el programa de ambos días. Síguenos para saber más.