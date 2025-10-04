Con una destacada participación, se celebró la primera jornada del Día del Patrimonio en el Edificio MERCOSUR, un evento que reunió a más de 1.700 personas. Los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del antiguo Parque Hotel y explorar diversas exposiciones, como las muestras ganadoras del 7º Concurso de Fotografía del MERCOSUR y los videos del 1º Concurso de Reels, cuya temática fue “Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”.

También pudieron disfrutar de la exposición «Arte argentino en el MERCOSUR», que presentó obras de pintores argentinos, y la muestra fotográfica “Ecos del Parque Hotel”, con imágenes antiguas y contemporáneas del edificio, a cargo de los fotógrafos Marcelo Pinto Ortega (Argentina) y Jorge Bagnuoli (Uruguay).

El evento contó con presentaciones artísticas destacadas, como la actuación del Coro Departamental de Tacuarembó “Carlos Gardel” y las interpretaciones de las Mujeres Sambistas Uruguay y Matriarcas do Samba. El cierre estuvo a cargo del Coro Montevideo, de la Escuela de Música Vicente Ascone (EMVA).

El público también tuvo la oportunidad de saborear deliciosos postres, como los “brigadeiros” de Brasil y el tradicional chajá de Uruguay. Además, el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño (ICUB) organizó una exposición bibliográfica sobre la lengua portuguesa y ofreció actividades lúdicas para niños y jóvenes.

Pueden encontrar más fotos de esta jornada en este enlace.



Domingo de 10:00 a 16:00 horas

Para mañana, domingo 5 de octubre, las puertas del Edificio MERCOSUR se abrirán nuevamente de 10:00 a 16:00 horas, con una variada programación artística y cultural. A las 11 horas, el músico Fabián Arias nos brindará una presentación de música boliviana.

A las 12:30, la Embajada y Representación Permanente de Paraguay ante el MERCOSUR presentará un bloque artístico del país, comenzando con el dúo “Herencia Guaraní” de guitarra y arpa paraguaya, seguido por el elenco folclórico “Las Juky” del Club de Residentes Paraguayos en Uruguay. A las 13 horas, la joven solista paraguaya Dina María Paz ofrecerá al público su energía y voz. Cierra el bloque la actuación del cantautor Hugo Ferreira, ganador del reciente concurso municipal de Asunción, “Una guarania para Asunción”. Además, el público puede esperar una sorpresa al final.

A las 14:30 horas, el Coro Vox Populi del Uruguay subirá al escenario, y el broche de oro será a las 15:30 horas con la actuación de la pareja de bailarines de tango, Rodrigo Freitas & Sara Oliver.

Durante el día, también habrá degustaciones gastronómicas de Bolivia, Paraguay y Argentina, a las 11:30, 13:00 y 15:30 horas.