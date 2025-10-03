Durante los días sábado 4 y domingo 5 de octubre los visitantes podrán disfrutar de un recorrido guiado por las emblemáticas instalaciones del Edificio MERCOSUR, antiguo Parque Hotel, sede de la Secretaría del MERCOSUR (SM). También podrán apreciar diversas exposiciones y actividades culturales representativas de los Estados Partes del bloque: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Entre las actividades permanentes, se destacan las visitas guiadas por funcionarios de la SM y la Unidad Técnica FOCEM. Asimismo, se prevé la exposición de las muestras mejor rankeadas del 7º Concurso de Fotografía del MERCOSUR y de los videos cortos del 1º Concurso de Reels, cuya temática es «Gastronomía y Sabores del MERCOSUR». Los países ofrecerán degustación de algunos platos y postres tradicionales. Además, se expondrán pinturas de artistas argentinos residentes en Uruguay “Arte argentino en el MERCOSUR” y fotos antiguas y contemporáneas del Edificio, con la muestra “Ecos del Parque Hotel”, de los fotógrafos Marcelo Pinto Ortega (Argentina) y Jorge Bagnuoli (Uruguay).

Luego de las visitas guiadas, este sábado 4 de octubre se iniciarán las presentaciones artísticas con la participación del Coro Departamental de Tacuarembó Carlos Gardel, prevista para las 11:30 horas. También se une a la jornada el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño (ICUB) que realizará una exposición bibliográfica sobre el idioma portugués y ofrecerá actividades lúdicas para niños y jóvenes.

A las 13 horas de ese día «se arma la roda», con la alegría, fuerza y potencia del samba brasileño, representado por una colectiva integrada exclusivamente por mujeres, de Brasil y de Uruguay, amantes del ritmo que tan bien refleja una parte fundamental de la historia y cultura del país. Bajo el paraguas de las “Mujeres Sambistas Uruguay” que tocan y cantan, las acompañan bailando las “Matriarcas do Samba”.

A las 15:30 horas, el Coro Montevideo, de la Escuela de Música Vicente Ascone (EMVA), cierra la programación de la jornada con un breve recital.

Domingo, 5 de octubre, siguen las presentaciones

El domingo 5 de octubre, a las 11 horas, el músico Fabián Arias dará a conocer más sobre la música de Bolivia en una presentación hecha a medida para la ocasión.

A las 12:30, la Embajada y Representación Permanente de Paraguay ante el MERCOSUR ofrecerá un bloque artístico paraguayo empezando con el dúo “Herencia Guaraní” de guitarra y arpa paraguaya, seguido del elenco folklórico “Las Juky” del Club de Residentes Paraguayos en Uruguay.

Enseguida, a las 13 horas, la joven solista paraguaya Dina María Paz, entregará su energía y voz. El bloque paraguayo cierra con la actuación del diplomático y cantautor paraguayo Hugo Ferreira, ganador del reciente concurso municipal de la capital paraguaya “Una guarania para Asunción” y una sorpresa como cierre del bloque.

El Coro Vox Populi del Uruguay se presentará a las 14:30, y el broche de oro estará a cargo de la pareja de bailarines de tango argentino, Rodrigo Freitas & Sara Oliver, a las 15:30 horas.

Degustación gastronómica

Los visitantes también podrán disfrutar de una muestra gastronómica representativa de los países del MERCOSUR. Se ofrecerá una selección de platos salados y dulces típicos de la región, permitiendo que los asistentes no solo conozcan el arte y la cultura, sino también saboreen la diversidad cultural del bloque, en el marco de la gastronomía del MERCOSUR.