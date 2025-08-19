Mediante la Declaración n° 324, titulada “Por la cual se declara de interés nacional, cultural y turístico el 7° Concurso de Fotografía / 1° Concurso de Reels del MERCOSUR – Edición 2025, con el tema Gastronomía y Sabores del MERCOSUR”, la Cámara de Senadores de Paraguay respaldó oficialmente esta iniciativa organizada por el MERCOSUR.

El concurso tiene como propósito destacar las tradiciones culinarias, ingredientes, técnicas, costumbres y emociones asociadas a la alimentación, tanto a través de la fotografía como de videos breves.

La convocatoria, abierta hasta el 10 de agosto, estuvo dirigida a profesionales y aficionados mayores de 18 años, nacionales de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es la 7° edición del Concurso de Fotografía, y desde este año se ha incluido también el certamen de videos cortos.

Las obras recibidas retratan una amplia diversidad de expresiones gastronómicas: desde la preparación de platos tradicionales y técnicas locales, hasta escenas en mercados, ferias, cocinas y festivales. También se capturaron imágenes de ingredientes, utensilios característicos y momentos de encuentro familiar o comunitario en torno a la comida.

Alta participación de la ciudadanía

La etapa de recepción de trabajos culminó el 10 de agosto con una importante respuesta de los ciudadanos del Mercosur. En la categoría de fotografía se recibieron 478 imágenes, siendo: 183 de Brasil, 97 de Argentina, 71 de Uruguay, 68 de Bolivia y 59 de Paraguay.

En su primera edición, el concurso de reels contó con la recepción de 233 videos cortos, provenientes de 82 participantes de Brasil, 47 de Argentina, 46 de Paraguay, 34 de Uruguay y 24 de Bolivia.

Actualmente, el certamen se encuentra en la fase de evaluación técnica y temática por parte de los jurados, para luego proceder a la preselección y votación final. Se premiarán las tres mejores obras en cada categoría, con 800 dólares para el primer puesto, 500 dólares para el segundo y 200 dólares para el tercero. Se estima que se conocerán los vencedores a mediados de septiembre.