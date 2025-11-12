La República Federativa de Brasil presidió la CCXV Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), realizada los días 11 y 12 de noviembre en la sede de la Secretaría del MERCOSUR, en Montevideo, Uruguay.

Durante las reuniones, la Comisión dio seguimiento a las tareas e instrucciones impartidas a los comités técnicos dependientes de este tercer órgano decisorio. Asimismo, los delegados abordaron diversas consultas y solicitudes de revisión arancelaria presentadas por los Estados Partes.

Uno de los puntos tratados guarda relación con las áreas de control integrado, tema abarcado el pasado 24 de octubre por los coordinadores nacionales de la CCM en una reunión conjunta con los coordinadores de los Subgrupos de Trabajo n° 5, 14, 18 y del Comité Técnico n° 2.

Las medidas que afectan el comercio intrazona y el alcance de la Resolución GMC N° 49/19, relativa a acciones puntuales en el ámbito arancelario en casos de abastecimiento, fueron otros de los temas de la reunión.

La sesión fue presidida por Filipe Abbott Galvão Sobreira Lopes, coordinador de Brasil, y contó con la participación de las delegaciones de los demás Estados Partes: Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) es uno de los tres órganos decisorios del bloque y tiene como principal responsabilidad velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados Partes, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la unión aduanera.