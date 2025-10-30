En Montevideo, Uruguay, bajo la Presidencia Pro Tempore de Brasil, se realizó la CCXC Reunión de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), con la participación de representantes y delegaciones de los Estados Partes; director y coordinadora de la Secretaría del MERCOSUR (SM); y el coordinador ejecutivo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

En esta oportunidad, la CRPM llevó adelante una agenda de temas entre los que se trataron cuestiones relativas al Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM); el seguimiento de avances de los Grupos de Trabajo que funcionan en el ámbito de la Comisión sobre Política Comunicacional, Plataforma MERCOSUR de Formación, Estatuto de la Ciudadanía, FOCEM, productividad de los foros y convenios; y el acompañamiento a los asuntos de la SM, entre otros.

En ese sentido, el director de la Secretaría del MERCOSUR, Dr. Jimmy Voss, presentó el Informe de Actividades de la SM del mes de octubre, a través de cual expuso sobre el seguimiento de aspectos administrativos y de funcionamiento del órgano.

La reunión, realizada el miércoles 29 de octubre en el Edificio MERCOSUR, estuvo dirigida por el representante permanente de Brasil ante el MERCOSUR, embajador Antonio Simões. Participaron las delegaciones de los demás Estados Partes, encabezadas por los embajadores de Bolivia, Adalid Contreras; Paraguay, Didier Olmedo; Uruguay, Gimena Hernández; y por la ministra Claudia Corti, por Argentina.

La CRPM es el primer órgano político de composición intergubernamental del MERCOSUR que cuenta con una sede y un funcionamiento permanente en Montevideo. Esta característica distintiva permite el desarrollo de trabajos que requieren seguimiento permanente, fomenta un vínculo estrecho de confianza y cooperación entre las delegaciones de los países y facilita la coordinación de trabajos con otros órganos de la estructura con sede en Montevideo, como la Secretaría del MERCOSUR.

La Comisión celebra periódicamente sesiones en el Edificio MERCOSUR y, al igual que todos los órganos del bloque, se rige por el principio del consenso.