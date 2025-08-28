Bajo la Presidencia Pro Tempore de Brasil (PPTB) se celebró en Montevideo, Uruguay, la CCXII Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), los días 27 y 28 de agosto, con la participación de representantes de los Estados Partes.

Al inicio del encuentro, la Presidencia Pro Tempore presentó las prioridades del semestre, para luego dar paso al tratamiento de los temas incluidos en la agenda.

La sesión fue presidida por Filipe Abbott Galvão Sobreira Lopes, coordinador de Brasil, acompañado por Ana Maria Sena Ribeiro Pasiani. Participaron las delegaciones de los demás Estados Partes: Raimundo Marcelo Appelhans por Argentina; el embajador Adalid Percy Contreras por Bolivia; Diana Prantte por Paraguay; y, por Uruguay, Nicolás Rodríguez y Matías Vain.

Se abordaron temas centrales vinculados al proceso de integración regional, entre ellos, el seguimiento de los trabajos de los comités técnicos, cuestiones arancelarias, el funcionamiento de las áreas de control integrado, el comercio intrazona y el intercambio de datos estadísticos, entre otros asuntos relevantes.

La Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) es uno de los tres órganos decisorios del bloque y tiene como principal responsabilidad velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados Partes, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la unión aduanera.

