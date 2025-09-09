La campaña “MERCOSUR en acción: Uniendo esfuerzos, transformando vidas” presenta en esta nueva entrega un proyecto binacional que está transformando la infraestructura hídrica y mejorando la calidad de vida de miles de personas en las ciudades fronterizas de Aceguá.

Se trata del proyecto “Saneamiento Urbano Integrado Aceguá”, presentado conjuntamente por Uruguay y Brasil, para el cual el MERCOSUR aprobó un financiamiento de US$ 4.867.122 con recursos no reembolsables provistos por el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

Vecinos de la ciudad uruguaya de Aceguá, junto a los directores del Organismo Ejecutor por Uruguay relatan cómo esta obra está permitiendo mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias, avanzando hacia un futuro más saludable y sostenible. Esta obra de infraestructura hídrica forma parte de los 21 proyectos aprobados por el FOCEM en beneficio del país.

Entre los varios proyectos, se encuentran los financiamientos recién aprobados para la rehabilitación de la Ruta 6, Tramo 1 en el departamento de Tacuarembó, y Tramo 2 (Ruta 44), en el departamento de Rivera; la rehabilitación de 4 tramos totalizando más de 118 km de extensión en la Ruta 30, en el departamento de Artigas; y también mejoras en 2 tramos de aproximadamente 55 km de la Ruta 8, entre los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

Asimismo, se ha trabajado en la rehabilitación de vías férreas en la línea Rivera (entre el kilómetro 144 y el kilómetro 566), y en el proyecto de reconstrucción de la Ruta 12 (empalme entre la Ruta 54 y la Ruta 55), en el departamento de Colonia.

Otros proyectos relevantes financiados por el FOCEM en Uruguay fueron las dos etapas de “Internacionalización de la especialidad productiva, desarrollo y capacitación tecnológica de los sectores de software, biotecnología y electrónica”. A su vez, la Interconexión Eléctrica de 500 MW, entre Uruguay y Brasil, representa una importante inversión del MERCOSUR que permitió la conexión entre los sistemas, eléctricos de Uruguay (50 Hz) y del sur de Brasil (60 Hz).

El FOCEM es un fondo destinado a financiar proyectos orientados a promover la convergencia estructural, desarrollar la competitividad, impulsar la cohesión social, especialmente en las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional, fortaleciendo el proceso de integración regional.